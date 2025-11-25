乳癌不只是化療！ 中醫輔助緩解嘔吐、提升體力和食慾





【NOW健康 吳思奕／新北報導】乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，許多患者在接受手術、化療或荷爾蒙治療過程中，常因副作用面臨諸多不適。英國乳癌專業組織Breast Cancer Now指出，乳癌患者在化療過程中，較常見副作用包括：極度疲倦、掉髮、噁心、嘔吐、手腳末梢麻木、口腔不適等。根據台灣癌症基金會的調查亦顯示，有78%的癌症患者在化療過程中出現噁心、嘔吐等症狀，其中約有1/4的患者曾因此萌生放棄化療的念頭，可見化療的不適，對患者的身心造成巨大的負擔。



癌症化療不適 中醫輔助可緩解噁心、手腳麻木與紅疹



恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇表示，在專業評估與安全監測下，中醫輔助治療可作為部分患者減輕化療過程不適的選項之一。臨床上，不少患者在接受中醫輔助治療後，反映噁心、嘔吐、手腳麻木、紅疹、失眠等症狀都能獲得不同程度的緩解，整體生活品質也有所提升。

廖唯宇說，曾有1名50多歲的乳癌患者在手術後進行化療時，出現嚴重手腳麻木與紅疹，甚至疼痛到連走路都有困難。在持續接受西醫治療的同時，也接受了中醫的評估，後來以清熱解毒、活血化瘀等方向進行輔助調理，約莫2週後，病人自述紅疹漸趨緩和，手麻感也較不明顯。整體不適減輕後，患者也更有體力與信心配合完成後續的化療療程。



治療前、後與荷爾蒙療程期 中醫調理各有重點



中醫在乳癌治療的不同階段，主要是配合西醫，針對患者常見不適與體質狀態進行調整：



▸治療前



患者在確診後，多半會出現焦慮、睡眠品質變差等情況。中醫會依個別狀況，選用屬於「疏肝解鬱、安神」方向的處方，臨床上常見的藥材包括：浮小麥、夜交藤、合歡皮等，幫助調整情緒與睡眠狀態，作為輔助方式。



▸治療中



在化療或放療期間，中醫主要是依照個別患者出現的不適症狀，選擇適合的調整方向。例如：



1.食慾下降、胃口變化： 以「補氣養血、健脾和胃」為主。常見藥材包括：白朮、石斛、木香、陳皮、連翹等。



2.皮膚狀況、肢體末梢不適或氣血循環不順： 可採「清熱解毒」調理方向。常見藥材如：黃連、黃芩、黃柏等，並依辨證加入活血或調暢氣血的藥材（如：牡丹皮）。



3.體力變化： 視個別情況以「補腎益氣」方向調理，選用熟地、杜仲、何首烏等藥材。



▸治療後與荷爾蒙療程中



以「調理臟腑、調整氣血」為原則。臨床上常搭配天南星、半夏、浙貝母等藥材作為體質調整的一部分，並視病人是否有潮熱、盜汗、關節痠痛等更年期相關困擾，酌量加入牡丹皮、丹參等藥材，協助舒緩不適、提升整體生活品質。





▲中藥調理有助緩解化療的不適，常見藥材有陳皮、黃芩、半夏、黃連、牡丹皮、連翹等。（圖／恩主公醫院中提供）



恩主公醫院特別提醒民眾，上述用藥皆需經中醫師辨證後處方，不建議病友自行購買中藥材或方劑服用。



中西藥應間隔服用 避免類荷爾蒙成分保健品



對於民眾關心的中藥與西藥是否會有交互作用的問題。廖唯宇說，癌友在使用中藥前務必主動告知主治醫師與中醫師，由專業團隊整體評估，同時，建議中西藥服用時間要盡量錯開至少1小時，以降低潛的交互作用風險。



此外，乳癌病友應避免自行大量攝取含「類荷爾蒙成分」的保健食品，如：蜂王乳、胎盤素等，因為這可能會干擾荷爾蒙治療效果。在服用任何保健品或補品前，都應先與醫療團隊討論再使用。



乳癌治療療程中 中醫輔助提升患者身心抗壓與恢復力



中醫強調「身心平衡」。根據臨床觀察，長期壓力高、熬夜或飲酒的女性，較容易出現中醫裡所謂的「肝鬱、痰瘀」體質，可能影響身體調節功能。建議女性在治療與日常生活中，盡量維持飲食清淡、規律作息、不菸不酒並適度紓壓，以強化身體面對治療與生活壓力的恢復能力。



廖唯宇強調，中醫的目標不是取代西醫，而是讓病人在既有的治療外，多一份被支持的感覺。中醫輔助治療可以成為乳癌病友療程中的穩定力量，陪伴患者走得更長久，也更安心。



