乳癌不是撐過5年就沒事！「這種乳癌」3條件中1個恐復發
女性乳癌是113年國人十大癌症第四名和女性癌症死因第二名，許多病患以為早期乳癌相對溫和，只要撐過5年存活期就不易復發，然而有研究發現，荷爾蒙陽性乳癌仍有可能在10幾年後復發，而且不論是否有遠端轉移，都有復發風險。
她術後16年後復發且轉移
72歲的張女士在51歲時確診罹患早期荷爾蒙陽性乳癌，直到16年後、5年前偶然因為閃到腰就醫檢查，赫然發現有乳癌併發骨轉移，這些年來積極配合醫囑持續接受治療。
高雄醫學大學附設醫院副院長、乳房外科主治醫師陳芳銘指出，國內每年新確診的乳癌患者有1.5萬人，其中有6～7成都是荷爾蒙陽性乳癌；乳癌的治療策略在0～3期著重根治或完全緩解，可以採手術、放射線治療、化療、荷爾蒙療法或標靶治療，晚期則追求延長存活時間和提升生活品質，以全身性治療加以控制。
荷爾蒙陽性乳癌 有長程復發風險
然而，早期荷爾蒙陽性乳癌的生長速度較慢，治療反應普遍良好，容易讓人輕忽復發的風險。陳芳銘說，國際研究早已發現，荷爾蒙陽性乳癌有長程復發的風險，有過半數個案在5年後才復發。高雄附醫院長侯明峰指出，越來越多研究發現，早期荷爾蒙陽性乳癌復發以遠端轉移為主，而且確診時淋巴轉移數越多，轉移到其他器官的風險和死亡率都會提升，就算沒有淋巴轉移，一樣有復發風險。
侯明鋒表示，有一項長達20年的追蹤研究發現，荷爾蒙陽性乳癌第二期的患者在術後20年內，每3人就有1人復發或轉移，第三期患者更是每2人就有1人在20年內復發，即使確診時沒有淋巴轉移，每5人仍有1人復發。
看更多：抗癌要花多少錢？癌醫院長算給你看！保費交給誰才安心？
3條件符合1個就要提高警覺
陳芳銘說，早期荷爾蒙陽性乳癌的高復發風險指標有以下3項，只要符合任1項，未來就有高復發風險：
腫瘤直徑超過2公分。
年齡在40歲以下。
細胞分裂指數達20%以上。
因此侯明鋒和陳芳銘都提醒早期荷爾蒙陽性的乳癌患者，即使治療後病況穩定，仍應該定期回診，依照醫囑適度增加治療藥物，嚴防復發。
◎ 圖片來源／高雄醫學大學附設醫院提供
◎ 資料來源／高雄醫學大學附設醫院
更多健康2.0報導
爸直腸癌逝檢場驚見5公分大腸腫瘤！大腸癌遺傳高4倍？這樣吃防癌最保命
選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖
27歲寫真偶像才引退5天就死了！喉嚨長1腫瘤竟奪命 醫揭喉部警訊不要忽略
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 1 天前 ・ 11
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
獨家／周杰倫昔「僵直性脊椎炎」免役 現可打澳網？專業醫3字回答
「華語流行天王」周杰倫熱愛網球運動，日前證實要參加2026澳洲網球公開賽，引發外界關注並讓人好奇，他長年深受「僵直性脊椎炎」所苦，如今竟能打澳網！對此，過敏免疫風濕科醫師方耀凡表示，「不意外！」隨著醫學進步，僵直性脊椎炎已可用藥物有效控制，「只要按時服藥，生活可與正常人無異。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 12
連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險
冷氣團接連來襲，羽絨外套是不少民眾禦寒必備，但日前中國福建卻出現一名男子，因長時間穿著網購劣質羽絨衣，導致羽絨纖維外洩，加上他在密閉空間中吸入飄散的大量細小羽絨，致使肺部出現發炎反應，甚至出現呼吸衰竭。 對此，肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興指出，報導中可以得知該男子穿著廉價羽絨衣，導致所謂的「羽絨肺」，但他推測這極可能是化學合成的假羽絨，化學纖維分裂降解後進入人體，才會產生發炎反應。但也有一個可能性，是該名男子接觸到環境中的化學污染，進一步導致肺部出問題。 陳晉興直言，生活中食衣住行太多可能的危險因子，舉凡工食品中的防腐劑（亞硝胺）、汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs）空汙等都可能導致肺部疾病，其中就包括每年奪走1萬多名臺灣人性命的肺癌。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 3
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 22 小時前 ・ 5
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
11歲女童旅遊返台「大叫一聲」猝逝 醫：心肌炎病程快恐致命
一名11歲女童與家人前往中國旅遊，期間出現感冒、心臟不適情況。根據《ETtoday新聞雲》報導，女童返台後，在車上突然大叫一聲，隨即失去呼吸心跳，被緊急送醫、裝葉克膜搶救，仍回天乏術，初步判斷疑似心肌炎。台中市小兒科醫生施勝桓提醒，去年耶誕節後，包括台灣、日本、大陸等都爆發流感疫情，尤其搭乘飛機在密閉空間更容易被傳染，民眾出國前該打的疫苗還是要打，有些民眾還會準備抗病毒藥物在身上，以防不時之需。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
60萬人研究認證！常吃「1平民食物」抗老、延壽 死亡風險降6%
近年越來越多大型研究顯示，看似平凡的食材，可能默默影響健康、壽命。營養師老辜提到，一項60萬人的研究數據發現，經常食用菇類的人，全因死亡風險約降低6%，因為菇類含有β-葡聚醣等健康物質，有助於防止細胞老化，降低慢性發炎風險等。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
頻頻胸悶卻心電圖正常？醫示警「別被騙」再做3檢查保命
許多患者都曾有類似經驗，明明感到心跳快速、胸口悶痛，但一到醫院檢查心電圖卻完全正常，讓人懷疑是否儀器失準。台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師姜廣興指出，診間經常遇到患者抱怨心悸胸悶，檢查結果卻顯示綠燈，這並不代表身體在說謊。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
台中爆今年首例本土M痘！30歲男沒戴套中鏢 衛生局急匡列接觸者
衛生局長曾梓展表示，接近年節假期，聚會與社交活動增加，提醒民眾M痘主要是透過高風險親密接觸傳播，應提高警覺並做好自我防護，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
女工程師莫名疼痛 神祕公主病纏身
一名32歲女工程師，最近身體多處出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇，變得焦慮、易怒，就醫檢查都找不出病因，經常抱怨身體到處...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
耳垂出現「一條線」是索命徵兆？醫：膽固醇高、恐離心梗不遠了！
血液中的膽固醇濃度異常升高，身體可能透過臉部特徵發出警訊。新光心臟科醫師陳冠任提醒，民眾可留意耳垂摺痕、眼皮黃色斑塊等臉部徵兆，及早檢查掌握心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
急凍10天314人亡！急診暴增3成 醫曝保命關鍵：賴床20分鐘
近日低溫不斷，1月6日至8日間急診病患量明顯攀升，彰基醫學中心急診暨重症醫學部主任邱俊杰醫師表示，數據顯示增加的病患主要集中於三大類別。第一類為高血壓及其併發症，包括單純血壓飆升、頭暈，以及由高血壓引發的中風與心血管急性發作，為急診最大宗族群；第二類為消化道出血，冬季進補文化盛行，加上天氣寒冷導致血管收縮，胃及12指腸潰瘍出血的病患亦有顯著增加；第三類則是急性呼吸道疾患，低溫環境誘發氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
早餐黑咖啡＋三明治超雷！營養師激推「這1杯」直接飽到中午 還不會想吃零食
提到早餐，對於生活緊湊的上班族來說，早餐往往簡化成了「一份三明治配一杯黑咖啡」。振興醫院指出，這種看似俐落的組合，其實隱藏著影響工作效率的健康陷阱，甚至可能成為下午報復性進食的導火線。 黑咖啡與水果餐的迷思：別讓「偽輕食」拖累你的大腦 許多上班族依賴黑咖啡提神，或選擇「水果餐」減肥，但在營養師眼中，這都是常見的早餐誤區。黑咖啡幾乎不含實質營養素，空腹飲用會刺激腸胃蠕動，若未搭配足夠的固體食物，反而會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。同樣地，即便選擇「不甜的水果」如芭樂、小番茄，本質仍屬於醣類。單吃水果會導致血糖大幅波動，對於需要高度專注力的學生與上班族而言，早晨真正需要的是澱粉與蛋白質的平衡，而非單純的「糖」。 飲品選對了 飽足感從8點延伸到下午1點 營養師陳韻婷分享自己的早餐心法，強調「飲品」的選擇甚至比主餐更關鍵。她首推「高纖豆漿」，主因是現代人早餐難以攝取足夠蔬菜，若能透過飲品補足膳食纖維，對於穩定血糖與延長飽足感大有幫助。至於牛奶雖然營養，但因同時含有蛋白質與碳水化合物，若再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易過高。因此，她建議，若選擇牛奶，主常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
打瘦瘦針仍不見成效 照超音波揪出「腫瘤」
[NOWnews今日新聞]瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，胰臟科醫師林相宏分享一名案例，為55歲女性一年內突然胖了10公斤，自行購買瘦瘦針施打後，三個月內仍不見成效，進一步檢查後才發現，其左邊腎上腺...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 發表留言
11歲女童旅遊返台後昏迷不治！疑似感染心肌炎 醫示警流感恐致猝死風險
據了解，女童約在一個多月前出現類似感冒的症狀，就醫治療後仍未完全康復。此次隨家人赴大陸旅遊期間，身體狀況疑似惡化，返台後持續咳嗽。事發當天，女童在車內突然狀況急轉直下，家人立即將她送醫，後轉往中國醫藥大學附設醫院使用葉克膜急救，但仍宣告不治。根據《三立新...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 1