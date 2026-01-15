乳癌不是撐過5年就沒事！「這種乳癌」3條件中1個恐復發

女性乳癌是113年國人十大癌症第四名和女性癌症死因第二名，許多病患以為早期乳癌相對溫和，只要撐過5年存活期就不易復發，然而有研究發現，荷爾蒙陽性乳癌仍有可能在10幾年後復發，而且不論是否有遠端轉移，都有復發風險。

她術後16年後復發且轉移

72歲的張女士在51歲時確診罹患早期荷爾蒙陽性乳癌，直到16年後、5年前偶然因為閃到腰就醫檢查，赫然發現有乳癌併發骨轉移，這些年來積極配合醫囑持續接受治療。

高雄醫學大學附設醫院副院長、乳房外科主治醫師陳芳銘指出，國內每年新確診的乳癌患者有1.5萬人，其中有6～7成都是荷爾蒙陽性乳癌；乳癌的治療策略在0～3期著重根治或完全緩解，可以採手術、放射線治療、化療、荷爾蒙療法或標靶治療，晚期則追求延長存活時間和提升生活品質，以全身性治療加以控制。

荷爾蒙陽性乳癌 有長程復發風險

然而，早期荷爾蒙陽性乳癌的生長速度較慢，治療反應普遍良好，容易讓人輕忽復發的風險。陳芳銘說，國際研究早已發現，荷爾蒙陽性乳癌有長程復發的風險，有過半數個案在5年後才復發。高雄附醫院長侯明峰指出，越來越多研究發現，早期荷爾蒙陽性乳癌復發以遠端轉移為主，而且確診時淋巴轉移數越多，轉移到其他器官的風險和死亡率都會提升，就算沒有淋巴轉移，一樣有復發風險。

侯明鋒表示，有一項長達20年的追蹤研究發現，荷爾蒙陽性乳癌第二期的患者在術後20年內，每3人就有1人復發或轉移，第三期患者更是每2人就有1人在20年內復發，即使確診時沒有淋巴轉移，每5人仍有1人復發。

3條件符合1個就要提高警覺

陳芳銘說，早期荷爾蒙陽性乳癌的高復發風險指標有以下3項，只要符合任1項，未來就有高復發風險：

腫瘤直徑超過2公分。

年齡在40歲以下。

細胞分裂指數達20%以上。

因此侯明鋒和陳芳銘都提醒早期荷爾蒙陽性的乳癌患者，即使治療後病況穩定，仍應該定期回診，依照醫囑適度增加治療藥物，嚴防復發。

