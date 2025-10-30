乳癌前導化療 揪出黏膜下腫瘤
台北慈濟醫院近日接獲一名61歲女性乳癌患者，在準備接受乳癌化療前，意外發現她的大腸出現黏膜下腫瘤。台北慈濟醫院跨科團隊運用"迷你探頭內視鏡超音波"釐清病灶，確認為良性後，順利排除治療疑慮。
台北慈濟醫院肝膽胃腸科醫師 陳至翔：「在癌症的分期上面，我們都會做全身的電腦斷層，就是因為這樣所以意外發現，大腸有另一顆腫瘤。」
日前北部一名61歲女性，因乳癌第三期，到台北慈濟醫院準備施做術前的前導化療，沒想到在做電腦斷層時，發現大腸深處出現黏膜下腫瘤，由於位置相當隱密，醫師最終決定採用迷你探頭內視鏡超音波，來一探究竟。台北慈濟醫院肝膽胃腸科醫師 陳至翔：「這個患者她的乳癌的部分， 她必須先做前導化療再開刀， 那她這個大腸的腫瘤， 如果要處理就是直接開刀， 那所以只是外科那邊有顧慮說， 那我如果等了這段時間， 大腸的腫瘤不知道是什麼， 那會不會惡化， 所以我們就是先幫她做這個， 先幫她確認那是什麼東西。」
為了不耽誤治療，北慈醫師團隊召開跨科會議，擔心有"雙重癌症"風險；所幸最後確認為良性黏膜下腫瘤，不過醫師提醒雖無立即危險，仍應該要定期追蹤。台北慈濟醫院肝膽胃腸科醫師 陳至翔：「少數比較需要擔心的是， 叫做腸胃道間質瘤， 那它是一個低惡性度腫瘤，間質瘤如果長太大， 病人可能就是會有一些， 附近器官被壓迫到的症狀， 譬如說它如果長在食道， 病人可能會吞嚥困難， 那長在胃 病人可能會覺得， 吃東西很快就飽等等 。」
跨科別醫師支援，在醫師們細心的檢查下，讓這名女性患者重獲健康，醫師提醒，間質瘤即便已經長至5到10公分，也不意察覺，唯有定期做好健康檢查，才能守護自身健康。
