乳癌化療不適可中醫輔助 恩主公醫院：陪伴病人走得更長

（記者陳志仁／新北報導）乳癌是台灣女性最常見癌症之一，化療、手術或荷爾蒙治療常伴隨疲倦、掉髮、噁心、手腳麻木及失眠等副作用，對病人身心造成極大負擔；台灣癌症基金會調查顯示，約 78% 的病人在化療期間出現噁心、嘔吐症狀，四分之一病人甚至曾想放棄治療，可見化療不適對身心影響甚鉅。

圖／廖唯宇醫師強調，中醫輔助治療在專業評估與良好溝通下，可成為乳癌病友療程中的一項穩定力量，陪伴病人走得更長、也更安心。（恩主公醫院提供）

恩主公醫院中醫部廖唯宇醫師表示，中醫輔助治療可作為病友減輕化療不適的選項之一，臨床案例顯示，透過清熱解毒、活血化瘀或補氣養血等調理，病人可緩解手腳麻木、紅疹、失眠等症狀，提升生活品質，並在醫療團隊陪伴下穩定完成療程；一位五十多歲病人在化療期間手腳麻木與紅疹嚴重，經中醫調理兩週後症狀明顯緩解，恢復日常活動能力。

治療前、治療後與荷爾蒙療程期間 中醫調理各有重點

廖唯宇醫師指出，中醫調理依治療階段有所不同，主要是配合西醫治療，針對常見不適與體質狀態進行調整；治療前以疏肝解鬱、安神為主，改善焦慮與睡眠，臨床上常見的藥材包括浮小麥、夜交藤、合歡皮等，作為協助調整情緒與睡眠狀態的輔助方式之一。

治療中在化療或放療期間，中醫調理多依患者出現的不同不適症狀，選擇適合的調整方向，依症狀選用補氣養血、健脾和胃清熱解毒或補腎益氣；治療後及荷爾蒙療程期間則以調理臟腑、調整氣血為原則，並視更年期症狀搭配藥材。所有中藥皆需經辨證處方，不建議自行購買或服用。

廖唯宇醫師提醒，中西藥應間隔服用至少一小時，避免潛在交互作用，並慎選保健食品，避免攝取類荷爾蒙成分產品，以免干擾治療效果；強調中醫輔助治療並非取代西醫，而是提供病人在療程中的另一份支持，並建議病人維持規律作息、飲食清淡及適度紓壓，兼顧身心平衡，提升恢復能力與生活品質。

