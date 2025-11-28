乳癌化療噁心、紅疹、失眠困擾？中醫輔助調理有助改善

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，手術、化療、荷爾蒙治療常引發身心不適。英國乳癌組織Breast Cancer Now指出，化療常見副作用包括嚴重疲倦、掉髮、噁心、嘔吐、手腳麻木與口腔問題。台灣癌症基金會調查也顯示，78%患者化療期間出現噁心、嘔吐等症狀，約四分之一曾萌生放棄治療念頭，可見化療對病人身心造成極大負擔。

恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇醫師指出，在專業評估下，中醫可作為部分病友減輕不適的輔助方式，臨床上包括噁心、手腳麻木、紅疹、失眠等皆能獲得不同程度緩解，有助病人較穩定地完成療程。

個案改善明顯 兩週緩解麻木與紅疹

廖唯宇醫師分享，一名五十多歲乳癌婦人於化療期間出現嚴重手腳麻木與紅疹，甚至疼痛到難以行走。在持續接受西醫治療之下，中醫以清熱解毒、活血化瘀等方向調理，約兩週後紅疹減輕，手麻也較不明顯，病人因不適改善而更有體力與信心完成療程。

治療前、中、後 中醫調理重點不同

廖唯宇醫師說明，中醫在乳癌治療各階段均配合西醫，針對常見不適與體質調整：

●治療前：病人易焦慮與睡眠差，常以疏肝解鬱、安神方向處方，如浮小麥、夜交藤、合歡皮等。

●治療中：

(1) 胃口差、食慾下降：以補氣養血、健脾和胃為主，如白朮、石斛、木香、陳皮、連翹等。

(2) 皮膚或末梢不適：採清熱解毒，搭配活血、調氣血藥材，例如黃連、黃芩、黃柏、牡丹皮等。

(3) 體力下降：視個別情況補腎益氣，如熟地、杜仲、何首烏等。

●治療後與荷爾蒙療程中：以調整氣血、調理臟腑為主，常使用天南星、半夏、浙貝母，並視是否有潮熱、盜汗、關節痛等更年期不適，加入牡丹皮、丹參協助改善。

恩主公醫院提醒，上述用藥須經中醫師辨證後開立，勿自行購買服用。

中西藥須間隔一小時 保健品需先詢問

針對民眾關注的中西藥交互作用，廖唯宇醫師提醒，癌友在使用中藥前務必告知主治醫師與中醫師，並建議中西藥間隔至少一小時，以降低風險。他也提醒乳癌患者避免大量攝取含類荷爾蒙成分的保健品，如蜂王乳、胎盤素等，以免干擾荷爾蒙治療效果。

維持身心平衡 更有助面對療程

廖唯宇醫師指出，中醫強調身心平衡，臨床上發現壓力大、常熬夜或飲酒者，較易出現「肝鬱、痰瘀」體質。他建議患者在治療期間保持清淡飲食、規律作息、不菸不酒並適度紓壓，以提升身體調節能力。

他強調，中醫並非取代西醫，而是在專業評估與良好溝通下，成為乳癌病友療程中的一項穩定支持力量。

