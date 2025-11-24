乳癌化療後痛到無法走路...中醫輔助調理2週緩解紅疹、手腳麻木不適

50多歲乳癌婦人化療期間出現紅疹與手腳麻木，透過中醫輔助調理後症狀逐漸改善。（圖為示意，圖片來源／freepik）

乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，患者在面對手術、化療、放療及荷爾蒙治療等漫長療程時，常因副作用而身心俱疲。 根據英國乳癌專業組織Breast Cancer Now資料顯示，乳癌病人在化療期間最常經歷的副作用包括極度疲倦、掉髮、噁心、嘔吐、口腔問題與末梢神經麻木等。台灣癌症基金會的調查也指出，多達78%的患者在化療中出現噁心、嘔吐等症狀，約1/4的人曾因此想放棄療程，可見化療造成的不適，對病人身心都是極大挑戰。

廣告 廣告

然而，近年越來越多醫院導入「中醫輔助治療」，協助病人減緩化療期間的不適。

恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇表示，在專業評估與安全監測下，中醫輔助治療可以視為癌症整合醫療的一部分，目的不是取代西醫，而是協助病人更順利走過療程。他觀察，臨床上不少病人透過中醫調理後，噁心、手腳麻木、皮疹、失眠等症狀獲得不同程度緩解，使整體生活品質提升，也更能穩定地完成西醫原訂療程。

50多歲婦人化療後「痛到無法走路」，中醫介入後症狀明顯改善

廖唯宇分享一位50多歲的乳癌患者案例，該病患在手術後接受化療，不久便出現嚴重的手腳麻木與大片紅疹，甚至疼痛到連走路都變得困難，情緒焦慮也隨之增加。

「那段期間她幾乎沒辦法正常生活，情緒也很低落。」廖唯宇回憶。

在持續西醫治療的同時，該患者經中醫評估後，以「清熱解毒、活血化瘀」方向進行輔助調理。經過約2週，患者的紅疹逐漸好轉，手麻感也緩和許多，原本因疼痛而受限的行動能力也改善不少。症狀減緩後，她重新找回配合療程的信心，順利完成後續治療。

「重點不是要中醫治療癌症，而是減少副作用造成的折磨，讓患者更有力量走下去。」廖唯宇說。

不同治療時期，中醫調理重點不同

廖唯宇進一步解釋，中醫介入乳癌治療時，會依據患者所處的治療階段及身體反應調整方向，與西醫治療並行。

治療前：情緒調整與睡眠穩定

確診初期，許多病人面臨巨大壓力，常出現焦慮、失眠或食慾下降。

中醫會依體質使用「疏肝解鬱、安神」的處方，協助調整情緒與睡眠，例如常見的：

1. 浮小麥

2. 夜交藤

3. 合歡皮

目的在於協助患者迎接即將到來的治療，建立較穩定的身心狀態。

治療中：依照化療、放療副作用調整

化療與放療是乳癌治療最易引發副作用的階段，中醫會針對不同症狀採取相應的調整方向：

1. 食慾不振、噁心、胃口變化：

以「補氣養血、健脾和胃」為主，常見藥材包括：白朮、石斛、木香、陳皮、連翹等

2. 皮膚紅疹、末梢神經麻木、循環不良：

以「清熱解毒」與「活血通絡」為主，常見藥材：黃連、黃芩、黃柏、牡丹皮等

3. 體力明顯下降：

以「補腎益氣」方向調理，常見藥材：熟地、杜仲、何首烏等

廖唯宇強調，中醫的重點在於「因人而異」的辨證調理，因此每位病人的處方皆不同，也需搭配西醫主治醫師共同監測安全性。

治療後及荷爾蒙治療期間：調整體質、緩解更年期樣症狀

乳癌患者常需長期使用荷爾蒙治療，可能出現潮熱、盜汗、關節痠痛等「類更年期」症狀，中醫會以「調理臟腑、調整氣血」為主。

臨床上常見藥材包括：天南星、半夏、浙貝母、牡丹皮、丹參，用以改善體質、提升生活品質，使患者更能適應長期療程。

恩主公醫院提醒，所有中藥皆需由中醫師辨證開立，不建議癌友自行購買成藥或中藥材服用，以免影響治療或造成未知風險。

中藥調理有助緩解化療的不適，常見藥材有陳皮黃芩、半夏、黃連、牡丹皮、連翹等。（圖片來源／恩主公醫院提供）

中西藥需間隔至少1小時 保健食品也要小心「荷爾蒙干擾」

癌友最關心的問題之一，就是中藥是否會與化療藥物或荷爾蒙藥物產生交互作用。

廖唯宇建議：

1. 中西藥至少間隔1小時服用

2. 使用前應主動告知中醫師與西醫師，以利整體評估

此外，乳癌病友也需避免大量攝取含「類荷爾蒙成分」的保健品，例如蜂王乳、胎盤素，及某些強調「滋補、養顏」的複方產品，以免影響荷爾蒙治療效果；任何保健品使用前都應由醫療團隊審慎評估。

廖唯宇強調，中醫的重點在於「因人而異」的辨證調理，因此每位病人的處方皆不同，也需搭配西醫主治醫師共同監測安全性。（圖片來源／恩主公醫院提供）

醫師提醒：平衡心態、規律作息是關鍵

中醫強調「身心相互影響」，廖唯宇指出，長期壓力過大、熬夜、飲酒等生活習慣，容易造成中醫所謂的「肝鬱、痰瘀」體質，使身體調節功能下降，不利於治療恢復。

他建議乳癌病友：

1. 飲食清淡、避免油炸刺激

2. 規律作息、睡眠充足

3. 不抽菸、不飲酒

4. 以散步、瑜伽等方式紓壓

即使是輔助治療，也需要良好生活習慣配合，才能讓治療更順利。

廖唯宇強調，癌症治療是一場持久戰，中醫的角色不是替代西醫，而是協助病人在療程中減少不適、提升生活品質，讓患者在完成治療的道路上「走得更長、也更安心」。

「最重要的是讓病人在治療的過程中，感覺自己不是孤單的，有一個完整的團隊在陪伴他。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

柯文哲「不藍不綠」VS黃國昌「逢綠必反」 民進黨：明年2月1日是藍白合攤牌時刻

新新併》投信合併打頭陣 新任董座賴昭吟要做三件事：兆元投信不成問題

4000億美元拿走臺灣「半條命」 稅收2塊要交1塊給美國 國民黨：這不是合作而是對台殺雞取卵

