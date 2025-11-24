乳癌化療後痛到無法走路...中醫輔助調理2週緩解紅疹、手腳麻木不適
50多歲乳癌婦人化療期間出現紅疹與手腳麻木，透過中醫輔助調理後症狀逐漸改善。（圖為示意，圖片來源／freepik）
乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，患者在面對手術、化療、放療及荷爾蒙治療等漫長療程時，常因副作用而身心俱疲。
根據英國乳癌專業組織Breast Cancer Now資料顯示，乳癌病人在化療期間最常經歷的副作用包括極度疲倦、掉髮、噁心、嘔吐、口腔問題與末梢神經麻木等。台灣癌症基金會的調查也指出，多達78%的患者在化療中出現噁心、嘔吐等症狀，約1/4的人曾因此想放棄療程，可見化療造成的不適，對病人身心都是極大挑戰。
然而，近年越來越多醫院導入「中醫輔助治療」，協助病人減緩化療期間的不適。
恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇表示，在專業評估與安全監測下，中醫輔助治療可以視為癌症整合醫療的一部分，目的不是取代西醫，而是協助病人更順利走過療程。他觀察，臨床上不少病人透過中醫調理後，噁心、手腳麻木、皮疹、失眠等症狀獲得不同程度緩解，使整體生活品質提升，也更能穩定地完成西醫原訂療程。
50多歲婦人化療後「痛到無法走路」，中醫介入後症狀明顯改善
廖唯宇分享一位50多歲的乳癌患者案例，該病患在手術後接受化療，不久便出現嚴重的手腳麻木與大片紅疹，甚至疼痛到連走路都變得困難，情緒焦慮也隨之增加。
「那段期間她幾乎沒辦法正常生活，情緒也很低落。」廖唯宇回憶。
在持續西醫治療的同時，該患者經中醫評估後，以「清熱解毒、活血化瘀」方向進行輔助調理。經過約2週，患者的紅疹逐漸好轉，手麻感也緩和許多，原本因疼痛而受限的行動能力也改善不少。症狀減緩後，她重新找回配合療程的信心，順利完成後續治療。
「重點不是要中醫治療癌症，而是減少副作用造成的折磨，讓患者更有力量走下去。」廖唯宇說。
不同治療時期，中醫調理重點不同
廖唯宇進一步解釋，中醫介入乳癌治療時，會依據患者所處的治療階段及身體反應調整方向，與西醫治療並行。
治療前：情緒調整與睡眠穩定
確診初期，許多病人面臨巨大壓力，常出現焦慮、失眠或食慾下降。
中醫會依體質使用「疏肝解鬱、安神」的處方，協助調整情緒與睡眠，例如常見的：
1. 浮小麥
2. 夜交藤
3. 合歡皮
目的在於協助患者迎接即將到來的治療，建立較穩定的身心狀態。
治療中：依照化療、放療副作用調整
化療與放療是乳癌治療最易引發副作用的階段，中醫會針對不同症狀採取相應的調整方向：
1. 食慾不振、噁心、胃口變化：
以「補氣養血、健脾和胃」為主，常見藥材包括：白朮、石斛、木香、陳皮、連翹等
2. 皮膚紅疹、末梢神經麻木、循環不良：
以「清熱解毒」與「活血通絡」為主，常見藥材：黃連、黃芩、黃柏、牡丹皮等
3. 體力明顯下降：
以「補腎益氣」方向調理，常見藥材：熟地、杜仲、何首烏等
廖唯宇強調，中醫的重點在於「因人而異」的辨證調理，因此每位病人的處方皆不同，也需搭配西醫主治醫師共同監測安全性。
治療後及荷爾蒙治療期間：調整體質、緩解更年期樣症狀
乳癌患者常需長期使用荷爾蒙治療，可能出現潮熱、盜汗、關節痠痛等「類更年期」症狀，中醫會以「調理臟腑、調整氣血」為主。
臨床上常見藥材包括：天南星、半夏、浙貝母、牡丹皮、丹參，用以改善體質、提升生活品質，使患者更能適應長期療程。
恩主公醫院提醒，所有中藥皆需由中醫師辨證開立，不建議癌友自行購買成藥或中藥材服用，以免影響治療或造成未知風險。
中藥調理有助緩解化療的不適，常見藥材有陳皮黃芩、半夏、黃連、牡丹皮、連翹等。（圖片來源／恩主公醫院提供）
中西藥需間隔至少1小時 保健食品也要小心「荷爾蒙干擾」
癌友最關心的問題之一，就是中藥是否會與化療藥物或荷爾蒙藥物產生交互作用。
廖唯宇建議：
1. 中西藥至少間隔1小時服用
2. 使用前應主動告知中醫師與西醫師，以利整體評估
此外，乳癌病友也需避免大量攝取含「類荷爾蒙成分」的保健品，例如蜂王乳、胎盤素，及某些強調「滋補、養顏」的複方產品，以免影響荷爾蒙治療效果；任何保健品使用前都應由醫療團隊審慎評估。
廖唯宇強調，中醫的重點在於「因人而異」的辨證調理，因此每位病人的處方皆不同，也需搭配西醫主治醫師共同監測安全性。（圖片來源／恩主公醫院提供）
醫師提醒：平衡心態、規律作息是關鍵
中醫強調「身心相互影響」，廖唯宇指出，長期壓力過大、熬夜、飲酒等生活習慣，容易造成中醫所謂的「肝鬱、痰瘀」體質，使身體調節功能下降，不利於治療恢復。
他建議乳癌病友：
1. 飲食清淡、避免油炸刺激
2. 規律作息、睡眠充足
3. 不抽菸、不飲酒
4. 以散步、瑜伽等方式紓壓
即使是輔助治療，也需要良好生活習慣配合，才能讓治療更順利。
廖唯宇強調，癌症治療是一場持久戰，中醫的角色不是替代西醫，而是協助病人在療程中減少不適、提升生活品質，讓患者在完成治療的道路上「走得更長、也更安心」。
「最重要的是讓病人在治療的過程中，感覺自己不是孤單的，有一個完整的團隊在陪伴他。」
更多信傳媒報導
柯文哲「不藍不綠」VS黃國昌「逢綠必反」 民進黨：明年2月1日是藍白合攤牌時刻
新新併》投信合併打頭陣 新任董座賴昭吟要做三件事：兆元投信不成問題
4000億美元拿走臺灣「半條命」 稅收2塊要交1塊給美國 國民黨：這不是合作而是對台殺雞取卵
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 14 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 5 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 5 小時前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 1 天前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 1 天前
大腸癌發生率持續攀升！醫：很多人以為只是「腸胃不好」
大腸癌發生率持續攀升，忽視預防可能造成嚴重後果。黃士維醫師分享大腸癌預防的五大正確觀念，強調飲食習慣、運動強度、篩檢標準、生活習慣及腸道症狀警訊的重要性。中天新聞網 ・ 3 小時前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 5 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
12歲童喝雞湯出事！體重「飆破75公斤」險痛風
日前中國一家醫院揭露病例，有位12歲男童身高148公分、體重75.6公斤，他肚子腫大、體內尿酸嚴重超標，經詢問發現，男童把含糖飲料當水喝，家長還想幫他補營養，頻繁熬雞湯「吃補」，長期下來導致男童患上高尿酸血症，如果該症未改善，進而讓尿酸鈉鹽沉積在關節腔內，就會造成關節疼痛甚至變形，惡化成痛風，所幸即時治療讓男童無大礙。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動有益健康，尤其年紀漸大更需要運動調節身心。哈佛大學醫學院推薦5項適合一般人的健康運動，不但可瘦身減重、強健骨骼、改善平衡，還能延緩記憶力衰退，年長也適合。 哈佛大學醫學院列出有益健康的5項運健康2.0 ・ 1 天前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握帶狀皰疹治療黃金72小時！神經內科醫：錯過就可能痛一年
「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出信傳媒 ・ 17 小時前
全台HIV感染者逾3.6萬人 新警鐘！人數雖趨緩、年齡在下降
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署統計，截至2024年底，全台HIV感染者已超過3.6萬人，雖然近年新增感染者人數已趨緩，但臨床發現，新確診感染者年齡有下降趨勢、年輕族群感染比例上升，是新的警鐘。台大醫院感染科醫師謝思民今（24）日指出，HIV感染者仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象，包括資訊取得、心理支持、治療選擇指導及社會資源協助等，甚至...匯流新聞網 ・ 1 小時前
不想吃毒下肚？醫示警：帶皮水果最易誤食農藥
蔬果富含維生素C與抗氧化物質，對健康有諸多益處，但若清洗不當，可能讓農藥殘留物隨著食用進入體內。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，百香果、荔枝、龍眼、香蕉、西瓜及木瓜等帶皮水果，也需徹底清洗，避免在剝皮過程中，手上的農藥殘留轉移至果肉，影響健康。中天新聞網 ・ 1 天前
「走很多路」不等於有運動到！ 中度身體活動每次10分才能增心肺耐力
有人說「腳是第二顆心臟」，新光醫院心臟內科醫師周靖堯指出，下肢是大量血液儲存的部位，走路時肌肉收縮，將下肢血液帶回心臟，有助於血液循環，減少靜脈血栓風險，也會活化自律神經，確實對於身體機能有好處，但若目標是增加心肺功能、強健體魄，光靠走路恐怕效果有限。許...CTWANT ・ 1 天前