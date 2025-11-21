乳癌化療後，可以吃中藥嗎？醫揭「這原則」先做到：幫助減緩噁心嘔吐

乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，許多患者在接受手術、化療、放療及荷爾蒙治療的過程中，往往同時面臨疲倦、噁心、手腳麻木、皮膚不適與睡眠障礙等多重副作用。臨床上也發現，部分病友因不適反應強烈，一度產生想放棄治療的念頭。醫師指出，中醫輔助治療可有效緩解常見不適、提升治療耐受度，協助患者更穩定地完成整體療程。











根據英國乳癌專業組織「Breast Cancer Now」指出，乳癌病人在化療中常見的副作用包括極度疲倦、掉髮、噁心、嘔吐、手腳末梢麻木、口腔問題等。台灣癌症基金會調查亦顯示，有78%的癌症患者在化療過程中出現噁心、嘔吐等症狀，約四分之一的病人曾因此萌生想放棄化療的念頭，可見化療造成的不適，對病人身心都是一大考驗。

中醫調理可減緩乳癌化療不適



恩主公醫院中醫部內婦兒科主任廖唯宇表示，在專業評估與安全監測下，中醫輔助治療可作為部分病友減輕化療過程不適的選項之一，臨床上有乳癌病人反映噁心、嘔吐、手腳麻木、紅疹、失眠等症狀獲得不同程度緩解，有助於病人在醫療團隊的陪伴下較穩定地完成療程，提升整體生活品質。

廖唯宇指出，一位50多歲罹患乳癌的婦人，手術後進行化療時出現嚴重的手腳麻木與紅疹，甚至疼痛到連走路都困難。在持續接受西醫治療的同時，經中醫評估後，以清熱解毒、活血化瘀等方向進行輔助調理，約兩週後病人自述紅疹漸趨緩和，手麻感也較不明顯，整體不適減輕後，更有體力與信心配合完成化療療程。





治療前、中、後調理重點



廖唯宇說明，中醫在乳癌治療不同階段，主要是配合西醫治療，針對常見不適與體質狀態進行調整：

治療前： 病人確診後常出現焦慮、睡眠品質變差等情況，中醫門診會依個別狀況，由醫師選用屬於「疏肝解鬱、安神」方向的處方，臨床上常見的藥材包括浮小麥、夜交藤、合歡皮等，作為協助調整情緒與睡眠狀態的輔助方式之一。

治療中： 在化療或放療期間，中醫調理多依患者出現的不同不適症狀，選擇適合的調整方向，例如： 食慾下降、胃口變化： 以「補氣養血、健脾和胃」為主，常見藥材包括白朮、石斛、木香、陳皮、連翹等。 皮膚狀況、肢體末梢不適或氣血循環不順： 可採「清熱解毒」調理方向，常見藥材如黃連、黃芩、黃柏等，並依辨證加入活血或調暢氣血的藥材，如牡丹皮等。 體力變化： 視個別情況以「補腎益氣」方向調理，如熟地、杜仲、何首烏等。

治療後與荷爾蒙療程中：以「調理臟腑、調整氣血」為原則，臨床上常搭配天南星、半夏、浙貝母等藥材作為體質調整的一部分，並視病人是否有潮熱、盜汗、關節痠痛等更年期相關困擾，酌量加入牡丹皮、丹參等藥材，協助舒緩不適、提升整體生活品質。





中藥、西藥與保健食品應謹慎服用



廖唯宇提醒，上述用藥皆需經中醫師辨證後處方，不建議病友自行購買中藥材或方劑自行服用。至於中藥與西藥是否會有交互作用，癌友在使用中藥前務必主動告知主治醫師與中醫師，由專業團隊整體評估，並建議中西藥服用時間盡量錯開至少1小時，以降低潛在交互作用風險。

廖唯宇補充，乳癌病友應避免自行大量攝取含「類荷爾蒙成分」的保健食品，如蜂王乳、胎盤素等，可能干擾荷爾蒙治療效果，任何保健品或補品都應先與醫療團隊討論再使用。中醫輔助治療在專業評估與良好溝通下，能讓病人在既有治療外，輔助支持病友走完整個療程。

中醫強調「身心平衡」，臨床觀察發現，長期壓力高、熬夜或飲酒的女性，較容易出現中醫所謂「肝鬱、痰瘀」的體質傾向，可能影響身體調節功能。廖唯宇建議，女性在治療與日常生活中，盡量維持飲食清淡、規律作息、不菸不酒並適度紓壓，以強化身體面對治療與生活壓力的恢復能力。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為乳癌化療後，可以吃中藥嗎？醫揭「這原則」先做到：幫助減緩噁心嘔吐