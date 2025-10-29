乳癌化療藥傷「心」？新研究：橙皮素可減輕化療心臟毒性，救命不傷心
癌症化療藥 Doxorubicin（小紅莓）是治療乳癌、淋巴癌、血癌、卵巢癌的常見用藥，臨床使用已超過 50 年，但其對於心臟毒性卻是無法完全解決的難題，讓病患在對抗癌症時卻要承受心臟功能衰竭的風險。
長庚醫院副院長、心血管外科醫師葉集孝表示，小紅莓所造成的心臟毒性，是臨床上最棘手的副作用之一。目前，美國核准的一款緩解小紅莓心臟毒性的藥物，但卻會降低小紅莓抗癌力，增加癌症復發風險。
小紅莓化療救命，卻有心臟毒性
小紅莓在治療乳癌、淋巴瘤與多種血液腫瘤中十分重要，然而，有 5〜9% 的患者在治療後出現明顯的心臟衰竭或心肌病變。另外，在癌症治癒後的長期追蹤中，約有 4〜10% 的病人在 10 年內出現慢性心臟衰竭。
目前，全球約有 30 萬至 120 萬名小紅莓化療的康復者在治癒癌症後出現不同程度的慢性心臟衰竭。葉集孝指出，這些病患雖成功戰勝癌症，卻可能在往後的歲月裡面臨心臟逐漸衰弱的後遺症。
魚與熊掌可以兼得！新解方找到了
而由陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所特聘教授蔡亭芬與傳統醫藥研究所教授傅淑玲、國家衛生研究院分子與基因醫學研究所周奕如博士、以及林口長庚醫院葉集孝醫師共同組成的研究團隊，找到了「魚與熊掌可以兼得」的新解方。
柑橘萃取物「橙皮素」（Hesperetin）有機會緩解這項副作用，又不影響抗癌療效。這項突破性成果有助於發展為化療病人的輔助療法，讓癌症治療不再「傷心」，並已發表在 2025 年 8 月的《Redox Biology》（氧化還原生物學）。
研究團隊發現，小紅莓會抑制心肌細胞中長壽基因 CISD2 的表現，使粒線體與鈣離子調控失衡，導致心臟收縮與節律出現問題；相反地，橙皮素可以重新啟動長壽基因 CISD2，減少心肌細胞受損。
令人振奮的是，橙皮素不僅能撐起心臟保護傘，在動物實驗中，小紅莓處理的長腫瘤小鼠，注射橙皮素後，不僅顯著改善心臟功能，腫瘤體積也明顯縮小，顯示橙皮素不會影響小紅莓的抗癌力。
橙皮素對心肌細胞的保護作用，研究團隊也運用由美國史丹福大學所提供的人類誘導性多能幹細胞（iPSC）衍生的心肌細胞加以驗證，強化支持橙皮素臨床應用的潛力。
直接吃無法補充橙皮素，1 方法才有用
這項發現源自於傅淑玲和蔡亭芬在一次閒聊之中所激發的靈感。傅淑玲表示，當時正在尋找可以抑制化療引發的副作用的天然物，後來意外發現小紅莓會抑制長壽基因 CISD2 的表現量，因而將焦點放在提升或維持長壽基因的表現量。
而剛好蔡教授團隊發現的 CISD2 活化劑「橙皮素」提供了可行的路徑，進而啟動整個研究團隊的跨領域合作。蔡亭芬說，CISD2 長壽基因的表現在心臟會隨著年齡而下降，先前團隊研究已經證實 CISD2 對心臟功能的維持非常重要。
蔡亭芬解釋，橙皮素是從柑橘類果皮中的橙皮苷轉化而成，但兩者並不相同。「柑橘類果皮含有橙皮苷，人體吸收率差，需要經腸道益生菌轉化為橙皮素後才是長壽基因的促進劑。」
因此，直接吃柑橘果皮並不等於補充到足量的橙皮素。蔡亭芬提到，若能運用益生菌產製橙皮素以作為功能性食品，緩解小紅莓化療心毒性，將是未來 CISD2 長壽基因促進劑的新應用。
這項研究成果就如同拼圖般，讓原本分散的線索串成完整脈絡。葉集孝說，若橙皮素能在不影響小紅莓抗癌效果的情況下，同時保護心臟，改善化療造成的心肌損傷，將為臨床帶來全新的治療契機，讓癌症治療做到「救命不傷心」。
文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚
其他人也在看
輝達執行長黃仁勳 (圖)
AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳（中）28日於華府GTC技術大會宣布與美國能源部及芬蘭電信設備大廠諾基亞的合作。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年10月29日中央社 ・ 1 天前
新北國際排名落後 陳乃瑜質詢侯友宜盼改善競爭力
（記者陳志仁／新北報導）國內外各項指標顯示，新北市在城市競爭力與生活品質方面表現不理想，甚至排名墊底；新北市議 […]引新聞 ・ 4 小時前
市政會議變藏身之處？卓冠廷爆盧秀燕「1行為」直呼：很孬！
論壇中心／綜合報導連日參加非洲豬瘟應變所記者會的台中市長盧秀燕今日缺席，改由副手鄭照新代打，而盧秀燕一早則是現身在市政會議，面對媒體喊話，匆匆走過。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《頭家來開講》節目上痛批，「盧秀燕精心設計一場秀，就是在閃躲，非常孬」！民視 ・ 4 小時前
淡海輕軌駕駛室遭「雷射光」猛照 嫌犯竟稱好玩
淡海輕軌近期經過竿蓁林站，被人惡意拿雷射筆照駕駛室，已經嚴重影響行車安全。警方獲報後追查，逮到住在軌道旁社區的高樓住戶，58歲嫌犯坦承因為好玩，拿雷射筆照輕軌，同時間被員警搜出毒品，依公共危險、毒品罪送辦。 #淡海輕軌#駕駛室#雷射光#嫌犯稱好玩東森新聞影音 ・ 13 小時前
國民黨新舊任主席交接 朱立倫發表感言
(記者蕭文彥台北報導)國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，現任黨主席朱立倫日前率領黨務主管總辭，他今天表示，總辭是給鄭麗文最大的空間，哪些人可以留任、可以新聘，都尊重新主席，不要造成新主席任何...自立晚報 ・ 6 小時前
影／攝護腺癌診斷利器-PSA檢測 醫：50歲以上男性每年應定期檢測
男士們一過中年，最先讓你有感變「老」的，除了看的到的白髮、皺紋外，生殖泌尿道系統的種種力不從心，小到頻尿、夜尿、小便無力、尿失禁、排尿困難、大到膀胱癌、攝護腺癌，在在都威脅了男性健康。林威宇醫師表示，中廣新聞網 ・ 1 天前
阿北母湯！當街「精挑細選」偷內衣被逮 女一眼認出：他是慣犯「出庭還睡翻」
今天北部地區出現降雨空檔，不少家庭都趕緊趁好天氣把衣物拿到戶外晾乾。沒想到今天（10／29）新北市土城區發現一起，當街竊取內衣的離譜事件，網友拍下一名白髮阿北，竟在變電箱旁鬼鬼祟祟，然後伸出手邊晾曬的內衣褲，他在眾多衣物中細細挑選，一旦相中喜歡的款式，便迅速下手偷走。警方也立刻循線調查，3小時便逮捕61歲的顏姓男子，將其送辦。太報 ・ 11 小時前
乳房有硬塊不是乳癌 竟是近10公分大罕見肉癌纏身
苗栗一位56歲的黃女士，幾個月來一直覺得左邊乳房觸摸起來有異狀，起初不以為意，但是近日開始明顯摸到硬塊而且會疼痛，因此到大千綜合醫院就醫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
大谷翔平的大大大大大大前輩！道奇日本名將野茂英雄開球山本由伸蹲捕
體育中心／綜合報導世界大賽目前道奇和藍鳥戰成1：1平手，接著第三戰移至從加拿大移至洛杉磯道奇主場展開，台灣時間28賽前，道奇也請到了陣中日籍傳奇球星野茂英雄擔任開球嘉賓，還由「日籍王牌」山本由伸擔任捕手，現年57歲的野茂英雄（Dave Roberts）再度於投手丘上重現獨有「龍捲風」式投法，讓曾和他並肩作戰的道奇總教練羅伯斯讚嘆：「他是日本的驕傲」。FTV Sports ・ 1 天前
泓德一站式電力方案 助攻能源自主化
【記者柯安聰台北報導】泓德能源（6873）再度參加台灣國際智慧能源週，今年以「共享現在，連結未來」為主題，重新定義電力流通的角色關係與商業模式。展區完整呈現「電力交易服務」、「虛擬電廠（VPP）」與「...自立晚報 ・ 7 小時前
挪威揭中國製電動巴士安全漏洞 恐遭遠端控制
（中央社奧斯陸28日綜合外電報導）挪威首都奧斯陸（Oslo）的公共運輸業者今天指出，部分來自中國的電動巴士存在嚴重缺陷，即其軟體可能讓製造商或惡意人士遠端控制車輛。中央社 ・ 1 天前
布碌崙、史島選民 提訟國會第11選區畫分違憲
史泰登島和布碌崙(布魯克林)的一些選民近日提起訴訟，對紐約州第11國會選區的畫分提出質疑，認為目前的選區畫分削弱了非洲裔...世界日報World Journal ・ 19 小時前
遠百周年慶有感回饋 優惠盛典超嗨
百貨周年慶熱戰一波接一波！遠東百貨繼台中大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百桃園、遠百花蓮陸續展開周年慶後，遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月30日接棒炒熱戰局，回饋升級超有感，打造最強優惠的盛典，期待迎接消費者進場開心的採購。工商時報 ・ 5 小時前
開臉書粉專引台灣網友互動 陸國台辦：認真對待每則留言
大陸國台辦近期為強化對台宣傳管道，上周宣布在臉書（Facebook）平台開設「國務院台辦發言人」帳號，引起許多網友討論關...聯合新聞網 ・ 16 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 4 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台灣人一半過重，越南人卻不容易胖！醫曝「4關鍵習慣」：減重不是要節食
越南被譽為「亞洲最瘦國家」之一，原因在於當地人習慣享用原型食物，也鮮少飲用甜飲與攝取加工食品，再加上飯湯比例均勻、份量剛好，因此大部分越南人的身材都相當苗條。不過，肥胖專科醫師安欣瑜表示，越南近幾年來卻成為東南亞肥胖上升最快國家之一，為此也分析箇中原因：「減重並不只是要求節食，而是要『吃得像越南人』。」鏡報 ・ 1 天前
港星許紹雄癌逝！「8症狀」是腎臟癌警訊 醫：發現多已中後期
港星許紹雄28日凌晨因腎臟癌引發多重器官衰竭病逝，享壽76歲。國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑、董世祥醫師提到，腎臟癌在任何年齡都可能發生，好發於55歲到75歲之間，且早期沒有任何症狀，但隨著腫瘤逐漸變大，恐出現血尿、腰痛及腹部腫塊等症狀，還會合併疲倦、食慾不佳、體重減輕、貧血、發燒等。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前