乳癌嬤手術恢復良好 乳房權威醫師林水龍院長籲：乳房篩檢不能等，高齡婦女也需重視

在台北仁濟院暨附設仁濟醫院悉心照顧，93歲高齡阿嬤成功接受乳癌腫瘤切除手術，術後恢復迅速。

台北仁濟院暨附設仁濟醫院提供" width="1024" height="688" />

記者黃翠娟/台北報導

台北仁濟院暨附設仁濟醫院近日完成一項具代表性的臨床案例，一位93歲高齡阿嬤成功接受乳癌腫瘤切除手術，術後恢復迅速，從開刀到出院僅短短三天，再次展現現代醫療技術在高齡手術照護上的進展與突破。

這位高齡阿嬤來院時，因為腫瘤太大，所以做乳房全切除手術，於星期一順利完成手術，術後恢復情況良好，星期三辦理出院。

廣告 廣告

由於及早接受專業評估與治療，總院長林水龍醫師表示，這位長者恢復得非常好，是高齡者接受手術治療後重獲健康的一個重要示例。

林院長強調，手術的成功不僅來自團隊努力，更反映出患者及家屬願意積極治療的重要性，臨床上仍有許多病人因未定期接受乳房檢查，往往在第三期、甚至第四期才求診。

林水龍院長甫獲2025年衛福部醫療貢獻獎。台北仁濟院暨附設仁濟醫院提供

甫獲2025年「衛福部醫療貢獻獎」的林水龍院長，在受獎感言時也提到：「每當看到晚期乳癌患者，都代表著乳房篩檢的推廣仍有待努力和進步。」林院長藉由此次案例，再次向女性族群與家屬呼籲：定期乳房篩檢極為重要，乳癌是女性最常見的惡性腫瘤之一，唯有早期發現、早期治療，才能大幅提高治癒率，降低治療風險。

林院長分享，近年來陸續收治多位八、九十歲的高齡乳癌個案，其中相當比例都是因為疏於檢查而延誤發現。「許多長輩認為自己年紀大了，就不需要篩檢。」他強調，高齡女性與其家屬仍要提高警覺，對於行動不便、獨居或住在長照機構的長輩，家屬更應主動協助安排檢查與陪同就醫。

台北仁濟院每年編列百萬元經費推動「高危險群婦女乳房MRI篩檢補助計畫」，補助百名高風險婦女接受乳房磁振造影(MRI)檢查，實踐預防醫學與健康平權理念，守護更多婦女的健康。

除了提升篩檢率，高齡者的乳癌治療不見得需要採取激烈方式，醫療團隊會根據整體身體素質、慢性病狀況、腫瘤特性等，精準評估最適合的治療方案。

他也呼籲，「醫療科技進步，許多高齡者都能承受手術或其他治療方式。最重要的是不要因為害怕或誤解而放棄檢查與治療的機會。」台北仁濟院未來也將持續強化乳房篩檢宣導、社區健康教育，並針對高齡族群提供更友善的檢查流程與醫療服務，期望能降低乳癌晚期診斷的比例，使更多婦女能在疾病初期即獲得妥善照護。

林水龍院長再次呼籲：「乳癌並不可怕，真正可怕的是忽略、拖延與不檢查。我們希望每位女性——不論年齡，都能擁有被守護的權利。」