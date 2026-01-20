乳癌家族遺傳力強！好萊塢巨星切雙乳求生

近年來臺灣癌症發生率明顯上升，與十多年前相比幾乎「翻倍」，且出現愈來愈年輕化的趨勢。臺安醫院家醫科主任翁珮瑄醫師指出，雖然部分癌症與先天家族基因有關，但整體而言，真正由遺傳造成的比例僅占少數，多數癌症風險仍來自後天累積，包括飲食、西化生活型態與環境暴露等因素。完整內容請點我

翁珮瑄主任表示，民眾熟知的家族性癌症案例，如好萊塢影星安潔莉娜．裘莉因帶有 BRCA1 基因突變，使家族中乳癌與卵巢癌風險顯著提高，但這類「高風險遺傳癌症」在臨床上其實並不常見。整體而言，癌症中真正與先天基因遺傳直接相關的比例約僅 5%至10%。

值得注意的是，近年癌症種類的分布也出現變化，與荷爾蒙相關的癌症明顯增加，包括女性的乳癌、子宮內膜癌，以及男性的攝護腺癌，發生率皆呈現上升趨勢。翁珮瑄主任分析，這可能與現代人飲食愈趨西化、高油高熱量、肥胖比例增加，以及環境毒素導致的「環境荷爾蒙」暴露有關，進而提高罹癌風險。

美國影星安潔莉娜裘莉去年底為「時代雜誌法國版」拍攝寫真，首次公開展示她雙側乳房切除手術的疤痕。（圖／翻攝時代雜誌法國版臉書）

此外，大腸癌個案數亦持續攀升，且同樣有年輕化現象。翁珮瑄主任指出，所謂「家族有多人罹癌」，不一定全然來自基因遺傳，也可能與家族成員長期共享相似的生活與飲食習慣有關，例如高肉食、精緻飲食、缺乏運動等，這些後天因素同樣會增加癌症風險。

從醫學角度來看，癌症的本質是基因體受損，導致細胞生長失控。翁珮瑄主任解釋，基因損傷除了少數來自先天遺傳，多半是在細胞分裂過程中隨機發生突變，或因暴露於輻射、致癌物質而累積形成。當癌細胞持續增生，不僅會破壞器官功能，還可能透過血液或淋巴轉移至全身，引發多重器官衰竭，對健康造成嚴重威脅。完整內容請點我

