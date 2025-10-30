乳癌年輕化 醫籲定期篩檢最關鍵 (圖)
衛生福利部桃園醫院乳房外科主任徐軒毅（圖）30日提醒，亞洲女性乳癌患者年齡有年輕化趨勢，應定期進行乳房篩檢，早期發現、積極治療。（部立桃園醫院提供）
中央社記者陳婕翎傳真 114年10月30日
