乳癌微創手術引領醫療新趨勢！國際乳癌治療權威親訪新光醫院觀摩取經

微創手術已成外科重要發展趨勢，達文西手術也從過往的多孔、雙孔，演進至單孔技術。新光醫院於2025年5月率先引進台北區第一台單孔達文西SP系統，並在裝機隔日成功完成台灣SP上市後首台乳房切除與一次性重建手術。

新光醫院機械手臂小組執行長暨一般外科主任鄭翠芬醫師表示，單孔SP從腋下執行這類型的狹小空間手術特別有優勢，其「單孔進入、體內展臂」的設計能使器械保持高度靈活，進行更完整與精準的淋巴清除與取樣。截至目前，鄭翠芬以SP手術系統為30位乳癌病友完成乳房切除與同步重建。

鄭翠芬表示，單孔達文西SP系統僅需在病人身上開一個微小切口，器械手臂與內視鏡即可由同一管套進入體內，搭配3D影像系統，就能在狹窄空間（例如前哨淋巴摘取）執行得更精準、更穩定，避免傷害周圍組織、預防手臂水腫，更可縮短手術時間，也大幅減少術後疼痛與恢復期，是乳癌手術重要的技術革新之一。

鄭翠芬分享一名個案：一位在外院確診第二期乳癌的女性病友，因手術需在乳房外科與整形外科間往返討論，且被建議分兩次手術，使她對治療產生疑慮，擔心缺乏整合性照護。後來得知新光醫院提供達文西技術後前來就診，與鄭翠芬主任諮詢後發現，從腫瘤切除到重建的所有流程都能由同一位醫師評估、測量與手術，讓她獲得極大安心。

最終這位病友接受以單孔SP系統完成的一次性手術，並在術後48小時順利出院，一週內移除引流管。該名病友表示：「術後疼痛明顯比預期輕微，且重建外型與對側乳房高度接近，感受到微創手術帶來的差異。」

也因為新光醫院在乳房微創及達文西手術的成熟技術與豐富經驗，引起國際頂尖專家關注。其中包括現任日本龜田醫療中心乳房中心主任、國際公認的內視鏡乳房手術與微創乳癌治療先驅福間英祐教授（Professor Eisuke FUKUMA）。起因於日本正準備於2026年啟動「有條件給付」的機械手臂乳房手術，但由於技術剛起步，福間教授在累積十多例經驗後，得知新光醫院在此領域已有超過300例個案，特別來台進行手術觀摩。

在全程觀摩鄭主任的達文西手術後，福間教授表示收穫豐富。不只高度肯定鄭主任與團隊在手術步驟精準、流暢、無多餘動作，是「值得推廣的技術典範」，更讚賞新光醫院乳房手術團隊合作成熟、流程一致，展現國際級水準。福間教授並透露，將把此次觀摩心得帶回日本，於下月的「乳房機械手臂研討會」分享，並希望未來能邀請新光醫院團隊赴日指導，共同提升日本乳癌微創治療技術。

鄭翠芬表示，單孔達文西SP系統不僅讓手術更精準、更安全，也讓乳癌病友能以更少疼痛、傷口更小的方式完成切除並同步重建，也能縮短住院時間。未來，新光醫院將持續深化技術並強化國際交流，讓更多病友受惠於先進且人性化的乳癌治療選擇。



