乳癌成女性最常見癌症，乳癌權威解析迷思與防治

根據世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構（IARC）公布的數據，2020年全球女性最常見的癌症已由肺癌讓位給乳癌，首次登上全球發生率之冠。全球每年新增乳癌個案數持續攀升，乳癌不僅影響女性的健康，也對家庭與社會造成重大負擔。在台灣，衛福部公布的最新癌症登記報告顯示，乳癌在女性癌症發生率中排名第一，死亡率則位居第二，顯示乳癌已成為國內女性健康的一大隱憂。

乳癌的高發率讓許多女性對自身健康更加警覺，但同時也伴隨著許多誤解與迷思，例如「乳癌一定是遺傳造成的」、「穿鋼圈內衣會增加乳癌風險」或「乳房疼痛就是乳癌的警訊」等。這些錯誤觀念可能導致女性忽視早期檢查或過度焦慮，錯失最佳治療時機。

乳癌防治基金會董事長張金堅醫師從乳癌的遺傳與非遺傳危險因子、症狀識別、檢查方法，到日常生活中的預防策略，全面解析乳癌的認知盲點與防治方法。他強調，乳癌雖高發生率，但透過正確觀念、定期篩檢與健康生活習慣，女性完全有能力掌握自己的健康，降低罹癌風險，萬一得了乳癌，亦可提高治療成功率。

遺傳因素並非乳癌唯一主因

張金堅指出，許多人誤以為乳癌主要是由遺傳所造成的，若家族中沒有患者就不必擔心，或反過來，若是家族中有親人罹癌，自己就一定是高風險。遺傳性乳癌的比例其實不高，國內統計顯示，不到10%的乳癌與遺傳相關；國外則約 10%。換句話說，多數乳癌患者並沒有明顯家族史，八成以上患者家族中並無乳癌案例。因此，是否有家族史並非決定是否接受乳房檢查的唯一標準，張金堅建議，無論有沒有乳癌家族史，女性都應定期接受乳房攝影或超音波檢查。

張金堅進一步說明，乳癌是一個多因性的疾病，除了遺傳因素之外，月經週期早、停經晚等荷爾蒙因素，也都是中度風險因子，而生活飲食等因素屬於低風險因子。高風險族群則包括家族直系親屬中有兩位以上乳癌患者，如母親或祖母，其罹患風險可高達5到9倍；若只有一位親人患有乳癌，風險約2到5倍。

基因檢測的適用對象

近年來，BRCA1與BRCA2基因檢測成為熱門話題，但張金堅提醒，並非每個人都需要檢測，根據美國NCCN及台灣乳房醫學會共識會議，其建議檢測對象包括：

1.40歲以前罹患乳癌的年輕型患者

2.三陰性乳癌患者

3.男性乳癌患者

4.有近親(直系親屬)在年輕時(<50歲)罹患乳癌

5.家族中有多人罹患乳癌或卵巢癌

6.近親中曾有男性乳癌患者

若檢測發現帶有高風險基因，可能需考慮預防性切除乳房，甚至是切除卵巢，張金堅以好萊塢明星安潔莉娜·朱莉為例說明，她因家族帶有BRCA1變異基因並患有乳癌(姨媽)，及卵巢癌(母親)而進行基因檢測證實BRCA1基因變異而施行預防性雙側乳房及卵巢切除手術。此外，遺傳諮詢師可以根據個人與家族病史，提供是否檢測的建議。

乳癌症狀與警訊

許多人對乳癌的早期症狀認知不足，張金堅指出，大多數的乳房疼痛多屬生理性，並非乳癌的特徵，真正需警覺的症狀包括：

1.乳房出現硬塊或腫塊，尤其不可移動、界線不清、硬度如手指關節般硬。

2.乳頭異常分泌物，特別是帶血的分泌物

3.乳頭潰瘍或局部皮膚凹陷

4.乳房大小明顯不對稱或快速生長的腫塊

張金堅提醒，若硬塊在1至2週內迅速變大，或乳頭出血、局部凹陷，都應立即就醫。超音波及乳房攝影可初步檢查，必要時則進行切片化驗，準確率可達 97%至98%，幾乎接近100%。