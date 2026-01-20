乳癌放療從30次縮到5次！「超低分次放療」一週完成

衛生福利部桃園醫院推動「超低分次放射治療」，將早期乳癌患者術後放療從傳統30多次大幅縮短至一週內5次即可完成，療效相當且副作用更低。

衛生福利部桃園醫院推動「超低分次放射治療」，將早期乳癌患者術後放療從傳統30多次大幅縮短至一週內5次即可完成。（示意圖／Pexels）

桃醫放射腫瘤科高永碩醫師指出，過去病友接受傳統放射治療時，必須面臨長達3至7週、多達三十多次療程往返奔波，造成體力損耗與心理負擔。隨著現代醫學技術演進，乳癌放射治療已迎來跨時代重大突破。

高永碩醫師表示，超低分次放射治療的核心在於結合先進的高階影像導引技術與精確的劑量分布計算，能在確保治療效果的前提下，成功將療程大幅濃縮。根據國際知名臨床研究FAST-Forward試驗的多年追蹤數據顯示，這種治療模式在局部復發率控制以及長期副作用發生率上，均與傳統療程具備同等療效。

桃醫放射腫瘤科高永碩醫師。（圖／桃園醫院）

高永碩醫師強調，因為照射次數減少，能顯著降低病友急性副作用，大幅降低醫療對日常生活的干擾，讓病友能在治療之餘迅速回歸職場與家庭，重拾正常生活節奏。此技術特別適合早期乳癌且接受手術的病友。

高永碩醫師建議，病友在手術後應主動與專業放射腫瘤醫療團隊進行詳細諮詢與評估，根據個人腫瘤特性與身體狀況，規劃最合適且高效的個人化精準放射治療計畫，讓抗癌過程更為省時、精確且兼顧生活品質。

