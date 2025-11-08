乳癌榴槤、山藥都要少吃！大咖女歌手坦承得乳癌需治療 可以喝豆漿嗎？

英國大咖女歌手Jessie J（潔西·J）曾經在2018年來台開唱，喜歡與粉絲分享生活近況的她，日前透過IG影片公開自己罹患了乳癌，目前為早期乳癌（又稱原位癌），在6月的演出結束後，她將會停工休息專心治療。醫師表示，原位癌又稱零期乳癌，治癒率近乎百分百，也無需化療或電療，但未來要注意飲食，榴槤、山藥等食物也要少吃。

Jessie J坦承罹癌心情 樂觀面對治療

Jessie J在影片中提到，她被診斷出患有「早期乳癌」，坦言原先很猶豫要不要公開此事，但她說「我是一個習慣分享的人」，也希望可以誠實面對自身的健康狀況，希望分享之後能夠獲得外界的支持，「一方面我其實沒有好好談過這件事，因為我忙著工作，也沒有真正處理情緒，但我也知道，過去分享曾幫助我獲得很多來自別人的愛與故事。」

她透露將在6/15參加倫敦舉辦的Capital Summertime Ball演出後，手術切除腫瘤，她樂觀表示，「好消息是我可以保住我的乳頭。我在參加完Summertime Ball之後會暫時消失，去做手術，然後帶著『巨乳』和新音樂回來」。她搞笑說想出一首混音新歌叫《Living my breast life》，她誠實表示這件事讓她對人生有了更深的體悟，她需要一個擁抱。貼文一出，立刻引來大批粉絲與藝人好友留言打氣。

零期乳癌特點 不會轉移也無需化療

中國醫藥大學附設醫院乳房中心主治醫師吳曜充解釋，零期乳癌的意思就是癌細胞沒有擴散，還局限在乳腺管裡面，因此有幾個特點。第一，因為癌細胞在乳腺管裡面，所以不會轉移；第二，不需化療，因為化療是在治療遠端的病灶，如果腫瘤拿乾淨就可以了；第三，治療主要以開刀為主。

吳曜充進一步說明，這種原位乳癌病人因為不需要化療、標靶治療或電療，基本上不用去分是HER2或Ki67指數（預測腫瘤預後的指數），只會去進行荷爾蒙指數檢驗，也就是ERPR。

要檢驗ERPR的原因，是因為如果患者是屬於荷爾蒙受體陽性，代表她即使是零期癌，但對荷爾蒙仍然很敏感，未來在切除腫瘤後應該還要再加做荷爾蒙治療，避免日後復發。但如果是荷爾蒙陰性，就不需要服用抗荷爾蒙藥物。

吳曜充說，零期乳癌的病人只要切除原位腫瘤，不需要廓清淋巴結，但因為患者曾經發生過零期乳癌，也就是屬於乳癌高危險群了，未來的追蹤就要依照乳癌高危險群的模式進行，主要還是針對原發部位，例如乳房超音波、乳房攝影定期做檢查。其他如抽血檢查，主要是看患者的肝腎功能，如果有服藥的話要特別注意，其他基本檢查大概半年一次就夠了。

零期乳癌 避免攝取動物性荷爾蒙及高濃度植物荷爾蒙

吳曜充表示，零期癌患者的飲食禁忌仍然和乳癌一樣，因為零期癌雖然還局限在乳腺管裡面，但細胞已經發生變異了。尤其是荷爾蒙受體陽性的病人，建議應該減少對於荷爾蒙的攝取和補充。即使有停經症候群，也不能服用荷爾蒙藥減少荷爾蒙低下的問題。

另外，吳曜充特別提醒患者要減少動物性荷爾蒙的補充，例如蜂王乳、蜂王漿等，盡量不要補充。至於植物性荷爾蒙雖然還有一些爭議，但基本上還是建議不要攝取「濃縮」、「高濃度」的植物性荷爾蒙產品。

避免吃號稱能讓皮膚變好、好眠的補充品 帶殼海鮮也少吃

例如有些產品強調添加植物雌激素、植物性荷爾蒙的配方，號稱會讓皮膚變好、變年輕、比較好睡覺等，就要特別注意有沒有添加這些荷爾蒙成分，盡量避免食用。另外則是要減少一些環境荷爾蒙的接觸。

吳曜充說明，環境荷爾蒙存在於我們生活環境中，例如塑膠製品、塑膠袋等，建議盡可能做到環保，自備餐具，盡量不要讓食物放在塑膠袋裡面放太久。此外，還要盡量減少攝取一些有殼的海鮮類，因為有殼海鮮含有較多的環境荷爾蒙和重金屬，平常可以少量吃，但要盡量減少攝取。

榴槤、山藥含高植物荷爾蒙 建議少吃

吳曜充提到，像榴槤、山藥也是含有較高的植物荷爾蒙，也建議乳癌和零期乳癌患者要減少攝取。他說，很多乳癌患者最擔心的是：「可不可以喝豆漿、吃豆腐？」擔心豆類含有大豆異黃酮會影響病情，而這個議題也有很多人討論。

乳癌可以喝豆漿嗎？

吳曜充表示，其實這個要以流行病學的角度來看，日本、台灣、中國和韓國是豆類食物攝取最多的地區，但這些民族的乳癌發生率在世界各國中屬於較低的，也就是說我們以豆類為主食的飲食模式並不會引發乳癌，所以豆腐、豆漿都是可以適量食用的。

這也是為什麼會建議乳癌患者要以原型食物為主，因為原型食物中即使含有植物雌激素，含量都是很低的，不像添加物會影響到全身的荷爾蒙。吳曜充強調，如果零期乳癌患者能夠遵守這些飲食原則，並且定期追蹤，也能安心生活。

◎ 圖片來源／翻攝自潔西JIG

◎ 諮詢專家／吳曜充醫師

