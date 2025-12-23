乳癌治療便利性大進化！HER2雙標靶藥物皮下注射新劑型–早期、晚期都受惠，腫瘤專科醫師圖文懶人包
30多歲的王小姐因為健檢而確診早期乳癌，後續接受手術治療，根據病理報告的結果，醫師建議術後進行HER2雙標靶治療。
「醫師，如果做HER2雙標靶治療，是不是每次都需要兩、三個小時呀？」王小姐問，由於平時工作相當忙碌，讓她很擔心後續治療的安排。
「依照妳的狀況，HER2雙標靶治療能夠降低復發風險。」醫師說，「因傳統HER2雙標靶治療是透過靜脈輸注給藥，的確需要比較長的時間；現在已經有皮下注射新劑型，每次只要幾分鐘，可大幅縮短治療時間，方便很多！」
根據腫瘤基因型態分類，約有20%屬於「HER2陽性乳癌」。HER2陽性乳癌因惡性度較高，過去被認為是預後較差的亞型，容易復發、轉移，但在HER2標靶藥物問世後，治療成效已大幅提升。亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科蕭吉晃醫師表示，HER2的中文全稱是『第二型人類上皮成長因子受體』，若腫瘤出現HER2過度表現時，代表癌細胞複製能力強、生長快速，也較容易產生抗藥性。
針對HER2陽性乳癌採用HER2標靶藥物對症下藥，已成為乳癌治療的準則。HER2標靶治療的進展也由一開始的單標靶演進到目前的雙標靶，應用期別也由晚期逐步推進至早期。蕭吉晃醫師指出，在晚期乳癌治療，HER2雙標靶治療比單標靶更有機會能延長整體存活期，並延緩疾病惡化；於早期乳癌治療，則是針對高風險的病患，在術前就建議採用HER2雙標靶治療，以提高治療反應，增加達到病理完全緩解（pCR）的機率，降低復發風險。「HER2雙標靶治療可說對於早期和晚期的患者都扮演重要角色！」蕭吉晃醫師強調。
惟傳統HER2雙標靶治療採靜脈輸注，給藥時間長。蕭吉晃醫師解釋，為避免輸注或藥物過敏反應，首次給藥輸注時間會拉更長，每個藥物都需要約90分鐘，因此，光是雙標靶本身的給藥時間就需要約3小時，另外還要加上化療、等待、留院觀察時間等，患者每次治療幾乎都要半天起跳，對患者與家人的生活、工作造成影響。
所幸，目前已發展出HER2雙標靶藥物新的皮下注射劑型，治療效果與靜脈注射相當，但可大幅縮短治療時間，大幅提升便利性，節省患者時間。蕭吉晃醫師說，皮下注射劑型不用透過靜脈滴注給藥，每次透過皮下注射緩慢推入藥物即可，將時間所短到首次給藥只要10到15分鐘，後續隨著注射次數增加，若沒有過敏現象，注射時間更可以縮短至5至8分鐘！同時採用皮下注射也有機會不用用裝設人工血管，也不需要找血管打針，減少患者的心理壓力與不適。
蕭吉晃醫師進一步說明，皮下注射HER2雙標靶治療是經特殊設計的劑型，因此能夠確保藥物的分散和吸收，根據臨床試驗結果顯示，皮下注射HER2雙標靶藥物的療效與傳統靜脈注射相當，療效與安全性皆已獲得確認，患者可安心選擇。
HER2雙標靶治療筆記重點整理
HER2陽性乳癌惡性度較高，過去被認為是預後較差的亞型，容易復發、轉移，不過在HER2標靶藥物問世後，治療成效已大幅提升。
HER2雙標靶治療對於早期和晚期的患者都扮演重要角色：在晚期乳癌治療，HER2雙標靶治療比單標靶更有機會能延長整體存活期，並延緩疾病惡化；於早期乳癌治療，則是針對高風險的病患，在術前就建議採用HER2雙標靶治療，以提高治療反應，增加達到病理完全緩解（pCR）的機率，降低復發風險。
相較傳統HER2雙標靶治療採靜脈輸注，患者每次治療需耗費數個小時；新劑型採皮下注射，將每次治療時間縮短到僅5-8分鐘，患者有機會於一小內完成治療，大幅提升治療便利性。
採用皮下注射HER2雙標靶治療，有機會不用裝設人工血管，也不需要找血管打針，減少患者的心理壓力與不適。
皮下注射HER2雙標靶藥物的療效與傳統靜脈注射相當，療效與安全性皆已獲得確認，患者可安心選擇。
