乳癌治療新突破！銳視刀療法「早上治療 下午就能上班」

51歲蔡姓女患者因右側乳房出現明顯硬塊，前往童綜合醫院乳房醫學中心就診，經診斷為2公分乳房腫瘤且無淋巴轉移，術後接受銳視刀適應性放射治療，一個月內完成療程並恢復正常生活。

51歲蔡姓女患者因右側乳房出現明顯硬塊，經診斷為2公分乳房腫瘤且無淋巴轉移。（圖／Photo AC）

蔡姓患者經乳房醫學中心于家珩主任安排檢查後，確診右乳有約2公分腫瘤，隨即進行乳房保留手術切除腫瘤，手術成功且恢復良好。術後患者服用賀爾蒙抑制劑，並轉至放射腫瘤科接受後續治療。

放射腫瘤科葉啟源主任診察後，建議患者進行銳視刀適應性放射治療，以更精準地消滅殘餘癌細胞，大幅降低局部復發風險，療效可達到與全乳切除同等水準。蔡姓患者在一個月內共進行20次治療，每次治療皆利用新世代影像導航技術HyperSight進行掃描確認位置，若治療位置發生變化，醫療團隊也會適時調整劑量與放射治療範圍。

廣告 廣告

銳視刀（Halcyon Guidance_Hypers。ight）是最新一代高階直線加速器，結合「治療」與「監測」功能（示意圖／Pixabay）

蔡姓患者表示，治療沒想像中可怕，整個過程很快速，早上做完銳視刀治療後，下午就能去上班，也沒有感到什麼不舒服，從罹癌、手術、放射治療到恢復正常生活，很感謝童醫院醫護團隊一路悉心照護。

葉啟源說明，銳視刀（Halcyon Guidance_Hypersight）是最新一代高階直線加速器，結合「治療」與「監測」功能，為適應性放射治療而設計，能精準聚焦輻射劑量於病灶，使腫瘤受到最大殺傷力，同時讓附近正常組織器官受到最小影響，不僅提升治療效果，也縮減患者療程天數。

針對乳房保留手術患者，葉啟源解釋，高科技銳視刀設備搭配適應性放射治療，療程開始前會先接受電腦斷層模擬定位影像掃描（CT-sim），醫師利用該影像規劃治療計畫。

葉啟源呼籲，醫療技術與科技與日俱進，癌症與絕症已不能劃上等號。（圖／中天新聞）

每次放射治療時，患者在銳視刀治療機台上會再由HyperSight進行掃描，兩組影像會進行比較以確定是否有變化，若有變化，醫師會與物理師討論適時調整治療計畫和放射劑量，減少不必要的放射劑量與照射範圍，降低皮膚破皮變黑、肺部纖維化等副作用。

葉啟源呼籲，醫療技術與科技與日俱進，癌症與絕症已不能劃上等號，許多癌症只要能早期發現、積極治療，配合醫囑應用新型療法，不僅大幅提升存活率，甚至有機會根治痊癒，獲得更高的存活率與更好的生活品質。

延伸閱讀

陸「明星搖籃」出事！中戲院長郝戎違法被查 曾為章子怡恩師

高虹安出現挑戰者？前國民黨發言人何志勇宣布參選新竹市長

味全龍公布首波教練團陣容！2大外籍教頭重磅加盟