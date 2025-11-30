乳癌治療與健保制度TBCA提三大建言

台灣乳癌發生率已高居女性癌症首位，且好發年齡比歐美年輕十歲，中華民國乳癌病友協會（TBCA）呼籲社會、政府與企業共同加入防治行列，提升乳篩率、改善用藥可近性，並打造更友善的病友環境。

響應二○二五年乳篩年齡擴大十歲，TBCA發起全國性乳篩宣導計畫，推廣四○至七十四歲女性「定期乳篩，是妳的事（四○至七十四）」的理念。強調政策調整下，乳篩資訊傳達需更加清晰，避免篩檢率波動造成防治缺口。TBCA深入全台二十二個縣市，完成三十六場宣導活動，至少二○六一位女性受惠。

TBCA針對乳癌治療與健保制度議題向政府提出三大建言。一、早期乳癌用藥接軌國際指引：針對早期三陰性乳癌用藥缺口，TBCA呼籲政府加速納入符合國際標準的治療選項，避免病友因無法負擔自費藥物而承受治療落差。二、晚期乳癌用藥擴大給付，別讓病友看得到吃不到：在「晚期乳癌病友願望清單記者會」中，協會揭露健保三大限縮條件造成的使用障礙，呼籲政府加速納保、放寬資格，讓每位病友都能負擔得起延長生命的治療。三、粉紅灰犀牛倡議×亞太病團交流合作，共商乳癌解方：TBCA於「亞太華人乳癌病團交流會」促進跨國經驗分享，聚焦乳癌防治、創新病友服務與醫療可近性議題。台灣乳癌發生率逐年上升，而乳篩率尚未突破四成，防治仍需全民共同努力。TBCA將續推動防治工作，期盼提升民眾乳癌防治意識、改善乳癌用藥可近性及打造更友善職場環境。