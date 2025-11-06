乳癌治療「斷層期」再補位！健保擴大給付第三線 ADC 治療選項上路

【健康醫療網／記者陳靖安報導】Trop- 2 抗體藥物複合體（ADC）為乳癌目前最新型態的治療藥物，許多癌友不僅期待透過創新藥物改善治療情況，也希望有健保支持降低經濟負擔。10月為國際乳癌防治月，健保署也為癌友帶來「接二連三」的好消息：繼三陰性乳癌第二線健保給付Trop- 2 抗體藥物複合體（ADC）後，自114年10月1日起，部分局部晚期或轉移性的荷爾蒙陽性、HER2陰性(HR+/HER2-)乳癌患者的第三線Trop- 2 抗體藥物複合體（ADC）治療也獲得健保給付，有助降低治療經濟負擔。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示：「感謝健保署回應『局部晚期或轉移性的荷爾蒙陽性、HER2陰性一年內快速惡化患者』的治療需求，有助讓更多患者在醫療決策上有更完整的治療選項。這也展現政府推動2030年癌症死亡率下降三分之一，實現『健康臺灣』願景的決心。」

台灣最大宗乳癌亞型－荷爾蒙(HR) 陽性、HER2陰性 晚期病人盼到治療曙光

根據國民健康署統計，乳癌連年高居台灣女性癌症發生率第一，其中荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌病人占比超過六成 ，為最常見亞型。此類局部晚期或轉移性患者會使用荷爾蒙療法合併CDK 4/6細胞週期抑制劑或接續mTOR抑制劑作為第一、二線治療選擇。然而，部分患者可能在治療一年內會對這種治療產生抗藥性，一旦惡化在過去僅能接受傳統化療作為第三線治療選擇。

陳芳銘教授補充，相較於三陰性乳癌，HR+/HER2-患者在化療上的反應普遍較差，耐受性與生活品質也易受影響。反觀Trop-2 ADC治療下，臨床研究顯示有延長無惡化期間的趨勢，實際成效仍須依個別病況評估。

45歲病人歷經二線治療無效、化療副作用無法承受 接續Trop-2 ADC治療後腫瘤有縮小趨勢

高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科主任李忠良指出，約有10~15% HR+/HER2-乳癌患者在使用CDK4/6抑制劑後，容易於治療的一年內產生抗藥性、病情惡化。他分享門診中一名45歲職業女性案例，診斷時即為肝轉移晚期，接受CDK 4/6抑制劑治療後腫瘤仍持續變大，改用化療後則出現明顯副作用，病人難以承受。所幸，後續在第三線治療後，相關指標有改善的趨勢，病況已維持穩定一段時間。

Trop-2 ADC助亞洲病患延命達21.1個月 三線使用藥物接力策略更完整

根據國際臨床試驗結果顯示 ，使用Trop-2 ADC治療的亞洲組患者（含台灣）此一次族群，整體存活期可延長至21.1個月，相較化療組多出8.8個月，且副作用相對輕微。李忠良主任補充，Trop-2 ADC不需基因檢測即可使用，是種結合標靶與化療特性的複合體藥物，利用抗體的專一性，將化療藥物送進癌細胞，精準擊殺癌細胞，並產生旁觀者效應。作為第三線治療選擇，比傳統化療更具選擇性與耐受性，治療品質也明顯提升。

健保擴大給付 每年逾700癌友受惠 有助醫療平權並降低乳癌死亡率

本次給付上路後，預估未來五年每年將有超過700名乳癌患者受惠 ，可望大幅減輕癌友與其家庭的負擔。乳癌患者以年輕型與停經前女性居多，她們多是家庭與職場的支柱。陳芳銘教授表示：「我要向這群女性致敬，因為每一線的治療，都是病人鼓起一次勇氣的挑戰，這次有了健保給付的支持，只要放心與醫療團隊好好溝通、不要放棄，就有機會創造生命可能。」

