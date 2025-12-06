乳癌篩檢率國際低 日本團隊「無痛乳房PET」盼降低女性抗拒感

日本本州的「日本中部國際醫療中心」今年首度來台參加2025台灣醫療科技展。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣乳癌篩檢率長期偏低，日本本州的「日本中部國際醫療中心」今(2025)年首度來台參加2025台灣醫療科技展，首次公開展示全球首台專用於乳癌診斷的「無痛乳房PET」掃描儀，強調檢查過程全程不需壓迫、無疼痛，希望以更友善的檢查體驗，回應女性對乳房X光攝影不適的疑慮，進一步提升乳癌篩檢率。

乳癌是台灣女性癌症發生率第一、死亡率第二。國健署統計，45至69歲為乳癌好發年齡，但仍有約33%、約90.8萬人從未做過乳房X光攝影，全國篩檢率僅39.8%，不僅落後日本的47.4%、南韓的65.9%，更遠低於英、美約70%的篩檢水準。

廣告 廣告

國健署自今年1月起將公費篩檢擴大至40至74歲，但乳房攝影「會痛」的印象仍是女性卻步主因之一。國健署調查，不願接受檢查的主因包括「覺得沒必要」占47.9%、「太忙」占26.0%，以及「檢查不舒服、會痛」占14.4%。

日本中部國際醫療中心理事長山田實紘表示，臨床上常看到女性因害怕疼痛而逃避篩檢，因此投入研發「無痛乳房PET」技術，只需躺臥、無需壓迫即可完成影像判讀，他認為「無痛且安全的檢查方式，是提高篩檢率的關鍵」。

山田夫人也分享，她的一位朋友去年在台灣做健檢時並未發現乳房異常，今年到日本旅遊時到中部國際醫療中心接受「無痛乳房PET」檢查，沒想到竟檢出第二期乳癌，所幸因此及早發現、及早治療。

國內研究顯示，每兩年接受一次乳房X光攝影，可降低41%乳癌死亡率；早期乳癌五年存活率超過99%，但晚期僅約39.2%。不過「無痛乳房PET」目前仍未在台灣引進，日本中部國際醫療中心團隊表示，希望藉由此次參展與台灣分享這項新技術，未來能攜手推動更完善的乳癌診斷合作，強化亞太地區的醫療發展。

日本中部國際醫療中心展示專用於乳癌診斷的「無痛乳房PET」掃描儀，強調檢查過程全程不需壓迫、無疼痛。(記者邱芷柔攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

拖10年才知罹乳癌！醫揭乳房腫塊迷思：會動不代表沒事

乳房腫塊會滑動就沒事？ 七旬婦拖10年確診乳癌

全球搶銅大戰升溫！4萬噸銅被「這公司」一口氣提走 原因曝光

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

