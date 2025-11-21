乳癌篩檢一站搞定！亞東醫院最快一週完成攝影檢查、切片到治療

發現乳房硬塊不用慌，亞東醫院一站式乳癌篩檢能快速診治。（亞東醫院供圖）

乳癌多年蟬聯台灣女性癌症發生率第一名，隨著健康意識提高，早期篩檢變得越來越重要，但許多上班族或輪班女性，常因工作忙碌而延遲檢查、就醫。亞東醫院就推出一站式乳癌檢查服務，讓忙碌女性也能快速完成檢查、診斷與治療。

35歲的吳小姐就是一個真實案例。她平時工作輪班繁忙，平時難以固定檢查。某天洗澡時發現右側乳房有硬塊，立刻決定到亞東醫院一站式乳房門診就診。

當天，她完成乳房攝影、超音波檢查及醫師現場判讀，發現影像異常後，當場安排粗針切片檢查。一週後確診為第一期乳癌，並立即安排手術治療。術後經基因檢測確認為低風險型，只需放射治療與抗賀爾蒙藥物即可，整個流程高效率完成，讓她能迅速回到工作與生活。

亞東乳房醫學中心整合乳房外科、腫瘤內科、放射腫瘤科及影像醫學科等多專科團隊，讓病患不需穿著檢查衣在院內各科奔波，可在同一空間完成所有檢查，若影像異常，立即安排切片，大幅縮短確診時間。

中心也特別強調隱私與舒適體驗，設有獨立候診區及專屬檢查動線，男性陪同者僅能在報到區等候，確保女性患者安心就醫。

乳房外科醫師雷秋文表示，中心不只追求醫療效率，也重視病人心理感受與後續復健照護。從檢查到手術、放療及早期復健，全程都有專業團隊陪伴，讓女性在面對乳癌時能感受到尊重與安心。

對忙碌女性而言，乳癌檢查再也不是負擔，亞東醫院一站式服務，讓「早期發現、早期治療」不只是口號，而是真實可行的快速方案。



