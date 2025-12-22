乳癌術後意外懷孕 新手媽「重建乳房手術」重拾自信
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】25歲陳小姐去年初摸到右側乳房有硬塊，以為是生理週期的正常腫脹，未料2週內腫塊快速成長至胸部大了近一個罩杯。臺中榮總乳房外科洪志強主任安排切片檢查確診為乳房葉狀瘤，因腫瘤已約9公分大且考量腫瘤周邊安全距離，右乳房須全切除。切除後患者竟意外發現懷孕，為完整乳房形狀，遂進行自體腹部皮瓣重建乳房手術，並順利於去年11月迎接兒子出生，開心投入育兒生活。
傳統重建只有植入物義乳 「自體組織移植」患者新選擇
臺中榮總整形外科呂俊德主任指出，由於乳房篩檢及自我乳房檢查觀念普及，近年乳癌發生年齡有年輕化趨勢，加上女性自我意識抬頭，對於因病切除乳房後的重建需求增加。國際文獻研究顯示，重建乳房有助於病人提高自信心、降低焦慮的心理治療效果。臺中榮總整形外科統計，因病切除再重建乳房的病人從未滿24歲到71歲都有，2024年乳房重建手術達90例，比2020年成長近3倍，2025年可望達百例。
呂俊德主任解釋，傳統重建只有植入物義乳，近年來由於醫療技術進步，發展出利用自體組織移植來進行乳房重建，即利用自己的身體組織重建一個觸感較柔軟、外型較自然且可終身使用的乳房，但手術困難度較植入物重建來得複雜。兩者各有優缺點，如原本身材偏瘦者不適用自體脂肪重建；身材豐腴者則不建議以植入物重建義乳。不論採哪一種方式都需要醫師與病人充分溝通，根據個人病況和期望，決定重建的方式。
「乳房葉狀瘤」生長速度快 和荷爾蒙及基因突變有關
洪志強主任表示，乳房葉狀瘤由乳房間質組織增生形成，與一般乳房惡性腫瘤是由乳腺管增生不同。發生原因不明確，但醫學普遍認為可能和荷爾蒙及基因突變有關，其生長速度快、少有疼痛感，因此病人大多經自我觸診發現，也可能因腫瘤牽扯表皮致外觀變形而發現。
乳房葉狀瘤發生率低，西方統計數據顯示，約占女性乳房腫瘤0.3-1%，好發於40-50歲女性，然任何年齡的女性都可能罹患葉狀瘤。葉狀瘤經切片組織型態病理分類為良性(占所有葉狀瘤50%以上)、邊緣性（borderline）及惡性。標準治療方法是手術切除，不需要像一般乳癌般接受淋巴結切除、化學治療或放射線治療。陳小姐診斷為邊緣性葉狀瘤，因腫瘤大且為確保周邊組織安全距離，降低復發及轉移機率，故建議切除整個右乳房。
術後懷孕生產 跨團隊的專業諮詢及共同照護
呂俊德主任補充，陳小姐切除腫瘤後、在重建手術前意外發現懷孕，決定在初期孕期即進行重建手術，整形外科會診婦女醫學部協助評估，並密切追蹤病人和胎兒的狀況。婦女醫學部林俐伶醫師表示，陳小姐於孕中期發現子宮頸閉鎖不全情形，排除感染及其他早產症狀後，進行了緊急子宮頸環紮手術，也做足早產準備，隨後於34週早產，母胎平安。林俐伶醫師補充，目前文獻上僅有少數個案報告，皆無出現早產的情形，早產本身可能與陳小姐患有糖尿病等其他因素相關，也提醒了跨團隊的專業諮詢及共同照護的重要性。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67108
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 5
驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差
很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 3 天前 ・ 7
一家5口4人罹癌！河南家庭接連確診「甲狀腺癌」 醫界震驚
大陸河南省鄭州市近日出現一起罕見醫療案例，一個5口之家中，竟有4人先後被診斷罹患甲狀腺癌，包含3名兄妹與其父親，消息曝光後引發醫界與社會高度關注。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
疾管署證實「北捷傷者是愛滋感染者」 遭血液噴濺72小時內投藥
衛生福利部石崇良部長於今(20)日說明，昨(19)日臺北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與臺北市衛生局共同協助受影響民眾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
遭控誤診險害命恆春旅遊醫院駁斥 張秀卿前夫提三疑點求真相
台語歌后張秀卿的前夫林宏銘指控衛福部恆春旅遊醫院誤診，險害88歲老母喪命。林表示林母先前到衛福部恆春旅遊醫院求診，後因嗆傷導致病情加重，一度被發病危通知，他發現不對勁緊急幫林母轉院，經住院治療一個多月後返家休養，目前已無大礙。林認為若未及時轉院，後果恐難預料，因此質疑恆春旅遊醫院加護病房之診斷與處置是否存在重大疏失，希望院方啟動調查公開真相。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
她「乳房腫塊摸起來會動」10 年後確診乳癌！ 醫警告「這個迷思」害慘很多人
「腫塊摸起來光滑、可移動，應該是良性的吧？」這個迷思，可能讓你錯失黃金治療期。一名70歲廖姓婦人，早在十年前就摸到乳房內有一顆腫塊，因為觸感光滑又能移動，自認是纖維瘤，所以沒有特別在意，也未定期追蹤。直到近期腫塊變大變硬，才前往醫院就醫。經乳房超音波檢查發現腫瘤約3公分，切片結果確診為乳癌，讓她後悔不已。 7旬婦人自我觸診判定良性腫瘤未追蹤 10年後確診為乳癌 乳房外科李育嘉醫師指出，廖姓婦人的經歷並非個案，門診中常遇到患者因自我觸診判定為良性腫瘤而未追蹤，後續卻確診癌症。李育嘉醫師強調：「觸診可以用來幫助發現異常，但絕對不能用來診斷。」只要摸到持續存在或逐漸變化的腫塊，就應到乳房外科接受影像檢查與必要的切片。廖女士最終確診為浸潤性乳管癌，目前已安排化療合併免疫治療。此外，李育嘉醫師也觀察到乳癌有年輕化的趨勢，他分享門診中曾收治一位20多歲、無家族病史的年輕女性確診乳癌。李育嘉醫師說，有些人以為「沒有家族病史就不會得乳癌」，其實這是很常見的誤解，現代人生活壓力大、作息不規律、飲食高油高糖、空氣污染等，這些都可能成為乳房健康的潛在風險。 定期檢查莫輕忽 早發現異常早治療 在診斷流程部分，常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 1
這常見食物害身體癌化連醫生都怕！權威研究證實：恐罹大腸癌、糖尿病
每天吃一根熱狗或香腸，大腸癌增7％，甚至連罹患第二型糖尿病的機率也多14％？權威研究發現，就算只是少量吃加工肉品，也會增加嚴重慢性疾病風險，醫師提醒，除了常見的熱狗、香腸外，臘肉、火腿、培根和午餐肉等健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1
50歲婦女脖子明顯凸起 就醫查出逾3公分甲狀腺結節
屏東縣50歲吳姓女子脖子外觀明顯凸起，經就醫檢查，診斷為3公分多的良性甲狀腺結節，她擔心傳統手術會留疤，接受射頻消融手術後目前恢復良好，重拾自信。收治吳女的屏東寶建醫院表示，該名患者其實在健檢時就已經發現甲狀腺結節，沒有吞嚥困難或呼吸壓迫等情況，但結節卻逐漸變大，從原本2公分長大到3公分多，外觀明顯自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
別讓「黃斑部病變」成為長輩視力殺手 眼科醫教看「1表」自我檢查！
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】據內政部統計，台灣65歲以上人口已達到近20%，正在步入超高齡化社會。成大醫院眼科部李昱逵醫師提醒，長輩容易受視力問題困擾，其中年長的視力障礙患者每4位就有1位罹患「黃斑部病變」，病況可能短時間內突然惡化，甚至造成視力喪失，嚴重衝擊晚年生活。當長輩出現視力模糊、看線條會扭曲、視野有莫名黑影等異常狀況，應警惕可能是黃斑部病變，務必及早就醫，以達到早期發現和治療，守護視力健康。 「黃斑部病變」是什麼？醫：病變積水就像房屋持續泡水恐傷結構 李昱逵醫師表示，隨著老年人口增多，他在門診也觀察到有越來越多長者因眼部疾病前來求醫。他說明，黃斑部病變的發生，是因為黃斑部上長出異常的新生血管，這些血管容易滲漏出血，導致黃斑部積水。「感光細胞長期浸泡在水里，功能就會逐漸變差，進而影響視力。就像房子水管漏水，初期狀況較輕微，如果此時不及時處理、積水越來越多，可能造成壁癌或牆壁龜裂，進一步損壞房屋結構。」 黃斑部病變強調「早期治療」 出現這些症狀不是正常老化！ 李昱逵醫師指出，台灣常見的黃斑部類型包括：「濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）」，其中「多足型脈絡膜血管病健康醫療網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
備受喜愛的漢堡、義大利麵與披薩共同使用的食材就是番茄，也是全美最受歡迎的蔬果，平均每人每年食用約3磅之多，而且兼具風味與...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
恐傷心血管！4款美乃滋、沙拉醬違規 標示「0反式脂肪」卻超標
反式脂肪酸是心血管健康的隱形殺手，為確保市售油脂類產品的食用安全，台北市衛生局今年（2025）10月中旬於早餐店、咖啡店、烘焙店、攤商、超市、賣場及一般商店等處抽驗25件油脂類產品，檢驗反式脂肪酸含量，並針對油脂類產品反式脂肪標示的準確性及透明性進行檢查，查核結果4件美乃滋及沙拉醬不符規定，不合格率16%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
小基數瘦5公斤不復胖！ 靠3個習慣穩住45公斤、吃得飽也不痛苦
一名身高150公分的女性，體重從50公斤降到45公斤後，已維持約兩年未復胖。她分享，小基數減重不只數字下降得慢，也特別容易卡在停滯期，但整個過程並未刻意節食，而是透過幾個生活習慣的調整，慢慢瘦下來，體態也比以前更勻稱，甚至出現淡淡的肌肉線條。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
運動8週讓內臟穿上防彈衣！醫：身體內建最強修復系統
2025年刊登於《Nature》期刊的最新研究發現，持續8周的耐力訓練，能有效改善脂肪肝、降低腸道發炎、延緩心臟老化，並促進全身細胞修復。王思恒醫師形容，這等於替肝臟、腸道、心臟等器官穿上「防彈衣」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
首創！類實支定額癌險問市 首期年繳7800元保額最高500萬元
首創！新型態癌險-類實支癌症險問市，可補足高額標靶費用！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽推出業界首張「類實支定額」新型態癌症險─「台灣人壽藥安心一年定期癌症精準醫療健康保險附約」（簡稱「藥安心附約」），提供罹癌後三年黃金治療期基因檢測費用，最高一次15萬元，以及標靶藥物累計最高500萬元保額，成為癌友暖心的抗癌後援站。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
老花眼何時報到？預防與矯正3大方法，延緩視力退化
老花眼，正式名稱為「老視」，是人體自然老化的一部分，通常在40歲左右開始出現。不過也有少數人眼睛調節能力較好，60、70歲仍不需配戴老花眼鏡。研究顯示，老花眼出現的年齡與緯度相關：熱帶地區民眾通常在35歲就可能出現老花現象，而寒帶地區則可能要到50歲才會出現，這與日照量和陽光中的紅外線暴露量有關；相同緯度下，海邊居民比山區居民更早出現老花症狀。 適時讓眼睛休息，維持視力健康許多人好奇：「能否預防老花眼？」醫師指出，老花眼屬於生理老化現象，無法完全預防，只能延緩發生時間。日常可透過以下方式保養眼睛： *定時轉動眼球，避免長時間盯著螢幕或書本。 *工作一段時間就抬頭看遠方，讓睫狀肌放鬆。 *避免熬夜，保持規律作息。 這些方法雖無法阻止老花，但有助於維持眼睛健康，減少不適。 心理面影響與正確認識調查顯示，民眾對老化症狀最難接受的前三名依序為老花眼、皺紋、老人斑，其中「老花眼」高居榜首。與皺紋或斑點不同，眼睛退化會直接影響日常生活。 然而隨著醫學和光學技術進步，老花眼有多種矯正方式可選。醫師建議，一旦出現輕微老花症狀，應正確認識這是正常老化，及早尋求合適矯正方式，避免生活受影響。 老花眼早期矯常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
失眠、焦慮全解除！醫推1運動比吃安眠藥有效 還能防失智
生活中的高壓與慢性疲勞常讓許多人陷入焦慮與失眠的循環。柏宏聯合診所院長鄭語皓在門診中觀察到，除了藥物治療外，一個簡單卻強大的解方正被許多人忽略：慢跑。根據他的臨床經驗，規律的跑步不僅能幫助減重，更能顯健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發起對話