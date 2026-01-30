乳癌論質計酬1/1起生效 首年蒐集資料 明年正式上路
乳癌為台灣女性頭號癌症，衛福部今天(30日)公布健保乳癌論質計酬方案於今年1月1日生效。健保署長陳亮妤接受央廣訪問時表示，乳癌論質計酬方案將分2階段上路，今年首年著重資料蒐集，初步已訂出22項品質指標，明年才是論質計酬分級獎勵真正上路，將給予臨床照護表現好的團隊額外獎勵金。
根據衛福部最新公布的2024年癌症登記統計，乳癌已連續20年高居台灣女性癌症發生首位，同時為女性癌症死亡原因第二名。隨著藥物給付陸續到位，衛福部30日宣布自今年1月1日起推動「乳癌照護品質提升方案」，亦即乳癌論質計酬方案。
健保署長陳亮妤30日接受央廣訪問時表示，健保自2001年開始陸續針對乳癌、肺結核、B肝、C肝等疾病推出論質計酬方案，乳癌為最早推出，一開始限定參與的醫院資格，須達每年新診斷乳癌人數達100人以上的醫院，而經過25年，乳癌照護品質指標與治療方式皆進步許多，因此健保署去年成立乳癌專責小組，邀集各大專業醫學會討論合適的論質計酬指標，以與時俱進。
陳亮妤指出，根據健保署最新提出的乳癌論質計酬方案，將資格放寬為每年新診斷乳癌人數達20人以上的醫院即可參與；論「質」的指標也全數更新，接軌國際指引，初步共訂出22項指標。她說：『(原音)我們的相關指標包含淋巴癌的轉移、術後的副作用，還有藥物的使用、病人的其他臨床指標都會納入。我們這個論質計酬方案分成2個階段，第一個階段是Pay for Reporting(蒐集資料)，照護團隊只要有相關的追蹤，我們就會給相對應的獎勵；明年開始會pay for performance，也就是說治療的團隊如果說病人的這個照護品質比較好，我們會額外的再給醫護團隊一個獎勵的經費。』
陳亮妤表示，由於過去20年乳癌發生率翻倍成長，蒐集相關資料便成為相當重要的工作，因此，方案實施首年將先蒐集、盤點資料，由醫療機構輸入相關檢查項目、治療方式、使用藥物、淋巴轉移等資訊，建立全國性乳癌照護數據，依照乳癌病患不同期別給予健保800點至2,000點給付，作為獎勵費用；追蹤照護的個案則不分期別，每名個案給予250點。預計今年收案人數約2萬人，挹注約4,000萬元。
陳亮妤指出，明年第二階段則是論質計酬真正上路，將推動價值導向的分級獎勵制度，譬如針對同樣乳癌期別的病患，若病患的臨床照護表現較好，健保將視品質指標達成率給予診療團隊額外的獎勵金，以鼓勵提升照護品質。至於將挑選哪些品質指標作為獎勵標準，乳癌專家小組仍持續定期開會研議中。
