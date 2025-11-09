乳癌連20年奪台灣女性癌症第一！醫：這1件事越早做越能保住乳房

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】乳癌已連續 20 年居台灣女性癌症首位，根據衛福部 113 年統計，乳癌為女性癌症死因第二名，去年有 3,050 人病逝，十年間增加逾四成。乳癌防治基金會調查顯示，近七成患者在確診時感到震驚恐懼，六成治療後仍害怕復發，凸顯身心支持的重要性。恩主公醫院一般外科陳彥嘉醫師強調，乳癌越早發現，手術範圍越小、治療負擔越輕、預後越好。

早期發現效果佳 3D乳房超音波提升準確度

隨著生活壓力與飲食西化，乳癌發生率逐年上升。陳彥嘉醫師指出，危險因子包括年齡、家族史、基因突變、未生育、肥胖與荷爾蒙治療等。衛福部自 114 年起擴大補助 40 至 74 歲女性，每兩年可免費接受一次乳房 X 光攝影篩檢。陳彥嘉醫師提醒，自我乳房觸診是最基本的篩檢方式，若摸到硬塊應立即就醫。

他進一步指出，亞洲女性常見「緻密型乳房」使 X 光準確性受限，而藉由3D 乳房超音波，能完整掃描並建立立體影像，無痛、無輻射且快速，特別適合緻密乳房或隆乳女性。

整合照護系統 從診斷、手術到復健支持

乳癌治療是一場團隊戰。陳彥嘉醫師分享一名五十多歲患者，起初因恐懼不敢就醫，確診第一期乳癌後接受乳房保留手術，並在復健師與心理師協助下恢復良好，如今主動提醒朋友定期篩檢。

癌症中心個管師廖緯翎也提到一名單親媽媽確診第四期乳癌、癌細胞擴散至腦部，曾一度放棄治療。團隊持續探訪、傾聽與鼓勵，在醫療與家人支持下，她重拾信心積極治療，如今病情穩定，常親手製作小禮物感謝醫護。

病友互助成長 癌症中心打造第二個家

癌症中心個管師除協助醫病溝通與副作用處理，也串聯基金會與社福資源，提供營養建議、假髮索取與衛教資料。為加強病友連結，乳房外科黃星華醫師成立乳癌病友LINE群組，由個管師隨時回覆問題、即時指導副作用處理，讓病人不再孤單。此外，醫院定期舉辦健康講座、手作課程與劇場活動，促進病友與家屬互動，建立互助支持圈。透過交流與陪伴，能減輕焦慮並增強正向力量。

陳彥嘉醫師強調，乳癌並非絕症，只要早期篩檢與正確治療，再加上跨科團隊支持，就能大幅提升治療成功率。勇敢檢查，就是守護健康的第一步。

