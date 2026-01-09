乳癌連21年居女性癌症首位！終生罹癌風險高達1成…3D乳房攝影「不痛」助攻：把握99%存活率





根據衛福部「112年癌症登記報告」，乳癌已連續21年高居台灣女性癌症首位，終身罹癌風險達十分之一，且出現年輕化趨勢。儘管乳房攝影可讓85％個案在早期被發現，但國內篩檢率卻僅約40％，原因是害怕疼痛與檢查焦慮，加上台灣約7成女性屬於緻密型乳房，讓傳統2D攝影易受遮蔽。不過現在已有3D乳房攝影出現，在維持影像品質的同時有效降低壓力，提供女性另一種選擇。

根據衛福部最新「112年癌症登記報告」，乳癌已連續21年蟬聯女性十大癌症第1名，發生率持續攀升，女性終身罹癌風險已高達十分之一，且有明顯年輕化趨勢，使乳癌成為威脅台灣女性健康最嚴峻的疾病之一。

儘管傳統2D乳房攝影已被證實可降低乳癌死亡率，並讓85％個案在早期被發現，但國內實際篩檢率僅約40％，遠低於政策期待的70％。

許多女性都有這樣的遲疑：「聽說很痛，又怕結果不敢面對。」疼痛恐懼與檢查焦慮，成了許多女性遲遲不願篩檢的主要原因。

廣告 廣告

此外，台灣女性還面臨一項先天挑戰：約7成屬於「緻密型乳房」。由於乳腺組織密集，傳統2D攝影在影像上容易出現遮蔽效應，使腫瘤被乳腺陰影掩蓋，對年輕族群而言，更容易錯失早期發現的關鍵時機。

3D乳房攝影提升篩檢精準度與受檢意願

近年臨床逐漸採用的3D乳房攝影技術，被視為提升篩檢精準度與受檢意願的重要進展。其中一項關鍵改良，是能降低不適感的「舒適型壓迫板」。

郭綜合醫院醫療副院長、一般外科主治醫師黃太謙解釋，相較於傳統平面壓迫板容易拉扯皮膚、造成疼痛，舒適型設計可依乳房輪廓調整坡度、貼合曲線，在維持影像品質的同時有效降低壓力，臨床調查顯示，多數女性回饋舒適度明顯改善。

3D乳房攝影的核心優勢，來自其「逐層掃描」的影像呈現方式。黃太謙形容，傳統2D就像只看到一本書的封面，所有資訊重疊在一起；3D則像一頁一頁翻閱。

拍攝時，X光球管沿弧形軌道擷取多角度影像，再重組成厚度僅1mm的薄層切面，讓醫師能逐層檢視乳房結構，大幅降低遮蔽問題，提升早期偵測的可能性。

影像品質的進化同樣關鍵。3D攝影可提供高解析度影像，更清楚呈現微小鈣化點——這是乳癌原位癌常見的早期警訊。

搭配影像重組技術，3D數據可直接生成2D影像，受檢者無需再額外拍攝傳統2D，即可獲得完整資訊，輻射劑量也不會增加。部分系統亦結合人工智慧輔助判讀，自動標記可疑的微鈣化群、結構不對稱或腫塊，作為醫師判讀時的輔助工具，加速流程、降低遺漏風險。

黃太謙指出，多項研究顯示，3D乳房攝影可有效降低「偽陽性」、提高癌症偵測率，尤其對緻密型乳房女性的助益更為明顯。臨床也建議，40歲以下女性、有乳癌家族史者，以及已知為緻密型乳房者，可與醫師討論，將3D攝影納入篩檢選項。

4秘訣減痛，降低乳房攝影痛苦

北醫乳房醫學中心教授杜世興也提醒，多數早期乳癌幾乎沒有症狀，一旦出現乳房或腋下明顯硬塊、乳房變形、皮膚潰瘍或橘皮樣改變，往往已非早期。

他直言，攔阻乳癌最有效的方法，就是定期篩檢，透過乳房攝影搭配乳房超音波，有機會在「零期乳癌」就揪出癌細胞，掌握99％存活率。

針對女性最害怕的壓迫疼痛，杜世興也解釋，適度壓迫是為了讓影像更清楚、同時減少輻射劑量，並提供幾項實用的減痛建議：

●避開經期前一週：乳腺較腫脹敏感，建議選擇經期後三週內檢查。 ●檢查前避免大量咖啡因：如濃茶、咖啡或巧克力。 ●勿塗抹香水或乳液：可能含金屬顆粒，影響判讀、甚至需重拍。 ●對疼痛特別敏感者，可與醫師討論是否選擇3D乳房攝影，兼顧影像清晰度與檢查舒適度。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本

43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心

為求子連生5胎、痛到坐輪椅也不願離婚…女醫師堅做「未亡人」啟示：沒輸給渣男，卻輸給文化枷鎖



