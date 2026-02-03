乳癌 台灣每年逾1.5萬女性確診

2026年2月4日世界癌症日，是國際抗癌聯盟以「無獨有偶，有你有我（Unitedby Unique）」作為倡議主題的第二年，呼籲在癌症防治政策上，從疾病導向，轉向以人為核心，尊重個別差異的照護模式。中華民國乳癌病友協會（TBCA）呼籲應持續以全人照護角度持續推動乳癌治療，不只是治療身體疾病，而是提供病友繼續抗癌的勇氣。

根據國民健康署公布的最新癌症登記資料，台灣癌症時鐘已快轉至平均每4分2秒就有1人罹癌，癌症長年位居國人十大死因首位，對醫療體系與社會照護造成長期壓力。其中，乳癌已連續多年為台灣女性癌症發生率第一名。依據國健署統計，台灣每年超過1萬5千名女性新確診乳癌，同時仍有數千名女性因乳癌死亡，使乳癌成為女性癌症死亡的主要原因之一。這些數據不僅反映疾病負擔，也顯示乳癌對家庭與社會帶來的深遠影響。

乳癌病友協會黃淑芳理事長表示，從病友與家屬的實際經驗來看，乳癌帶來的衝擊遠超過治療病症本身。自確診起，病友往往同時承受治療副作用、情緒壓力、家庭角色轉變與經濟負擔，而主要照顧者與家人也常面臨長期心理壓力與身心耗竭。TBCA長期提供病友支持服務，包含關懷熱線、芳療按摩以及各式工作坊，就是希望透過全方位的照護，協助病友抗癌。TBCA也持續倡議「全人抗癌」理念，主張癌症照護政策應同時涵蓋身體治療、心理支持與家庭照護，並將病人與家屬正式納入照護體系。

在制度層面，衛生福利部自2026年起正式推動「乳癌治療論質計酬計畫」，首年以資料蒐集機制為重點，並規劃於後續年度逐步導入與治療成效連結的給付設計。引導醫療院所重視治療流程品質、跨專業整合照護與病人長期結果。TBCA指出，論質計酬制度不只是支付方式的調整，更是癌症照護價值的轉型。當制度開始重視病人的整體結果與生活品質，醫療團隊也更有動力發展整合性照護模式，讓每一位乳癌患者都能依其個別需求，獲得更適切的治療與支持，真正落實「United by Unique」的精神。

在2026年世界癌症日，TBCA呼籲，終結乳癌不僅是醫療技術的目標，更需要長期政策投入與凝聚社會共識。唯有尊重每一段獨特的抗癌旅程，並以制度支持這些差異，台灣才能真正朝向終結乳癌的未來邁進。