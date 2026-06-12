乳癌一定要化療嗎？醫揭關鍵不在第幾期，而是「腫瘤個性」

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乳癌治療不再單純用「第幾期」來決定是否化療，而是以腫瘤生長速度、荷爾蒙治療反應來判斷。（示意圖）

很多女性一旦被診斷出乳癌，第一個反應跟疑問就是，我一定要化療嗎？天祥醫院副院長江坤俊醫師指出，乳癌治療早已不是單純用「第幾期」來決定是否化療，即使同樣是第二期乳癌，有人需要化療，有人卻不一定需要，關鍵差異就在於「腫瘤的個性」。

江坤俊醫師解釋，所謂腫瘤個性，指的是癌細胞的生物特性與生長行為。有些腫瘤雖然體積不大，但生長速度快、分裂活躍、復發風險高，這類型就像脾氣比較壞的腫瘤，即使期別不高，仍可能需要化療來降低復發機率。

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相反地，有些腫瘤雖然看起來稍大，但生長緩慢，對荷爾蒙治療反應良好，復發風險低，就不一定需要承受化療的副作用。

臨床上，醫師會綜合多項資訊來判斷，包括荷爾蒙受體、淋巴結是否轉移、腫瘤分化程度，必要時也會搭配基因檢測，來評估復發風險，決定是否需要化療。

江坤俊醫師強調，化療並不是越多越好，不化療也不代表醫師治療不積極。相反地，現代乳癌治療追求的是精準與個人化，該用的治療一個都不能少，但不需要的治療，也不應該讓病人白白承受。

有些病人不用化療，是因為手術搭配放療、荷爾蒙治療或標靶治療，就已經能有效降低復發風險；而需要化療的病人，也不是病情末期，而是希望在癌細胞尚未擴散前，及早清除潛在風險。

因此，江坤俊醫師提醒，乳癌治療的關鍵不在於跟別人比較「第幾期」，而在於了解自己腫瘤的特性。面對乳癌，最重要的不是恐懼，而是理解，治療沒有一套標準答案，而是為每一位患者量身打造的選擇。



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