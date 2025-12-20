乳鐵蛋白不僅顧免疫 竟也能降血壓、護腎

乳鐵蛋白( BLf )的功效常常會超乎大家想像，細胞分子生物學家黃琇琴博士在臉書發文表示，根據一項印尼的研究發現，乳鐵蛋白還可能是對抗高血壓與腎損傷的秘密武器！

動物實驗顯示，乳鐵蛋白有助降血壓。（圖／Photo AC）

黃琇琴表示，在這項動物實驗中，研究人員使用地塞米松（常用的類固醇藥物）來誘發大鼠高血壓，模擬長期壓力或類固醇副作用造成的高血壓。研究人員將30隻雄性大鼠分為6組，分別採取以下措施，第一，不處理。第二，以地塞米松誘導高血壓持續14天。第三，先以地塞米松誘導，接著在第8天時分別給100、300、500 mg/kg的乳鐵蛋白。第四，給予常見的降血壓藥氨氯地平。

廣告 廣告

接著比較各組的血壓、腎功能、組織損傷與心跳等指標。結果顯示乳鐵蛋白所有的實驗劑量都有功效。包括有效降低收縮壓（SBP）、提高一氧化氮（NO）濃度，促進血管舒張、顯著改善腎功能指標（尿素、肌酸酐）、減少腎臟組織損傷（比降壓藥還好）。

乳鐵蛋白雖然只明顯降低「收縮壓」，但能改善腎功能與組織損傷。（圖／資料照）

黃琇琴說，氨氯地平能更全面地降壓（包含舒張壓），但對「腎保護」效果有限。乳鐵蛋白雖然只明顯降低「收縮壓」，但能提升一氧化氮(人體天然血管舒張分子，能降低血壓，並保護腎臟微血管)、改善腎功能與組織損傷，適合作為搭配的輔助療法。

黃琇琴表示，雖然本研究為動物實驗，仍需要更多人體研究來驗證。不過乳鐵蛋白安全性極高，作為日常保健仍是個值得考慮的選項。

延伸閱讀

國民黨誰選宜蘭？鄭麗文喊「沒內定」：只有一個目標就是勝選

警破解雲端資料！張文大量瀏覽鄭捷殺人 疑模仿犯案

陸10月再減持美債118億美元 創17年來最低紀錄