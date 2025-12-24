乳鐵蛋白不只增強免疫力！研究證實：助調節情緒減緩憂鬱

細胞分子生物學專家黃琇琴指出，乳鐵蛋白是一種天然存在於乳汁中的多功能蛋白，近年越來越多研究發現，它不僅能支持免疫系統，還有助於調節情緒、減緩憂鬱相關症狀。

近年越來越多研究發現，乳鐵蛋白不僅能支持免疫系統，還有助於調節情緒、減緩憂鬱相關症狀。（圖／Photo AC）

在動物實驗中，研究團隊多半使用慢性壓力或生理變化模型來模擬憂鬱情境。結果發現，當動物每天攝取1–2%乳鐵蛋白時，不僅憂鬱樣行為明顯改善，連帶也觀察到神經傳導物質恢復平衡、抗氧化能力提升、以及腸道屏障功能增強，有助於整體情緒穩定。這些動物實驗也揭示了乳鐵蛋白應用於更年期階段抗憂鬱的潛力。

在人體研究方面，補充富含乳鐵蛋白的牛初乳已被證實可幫助重度憂鬱患者減輕症狀、降低體內發炎反應。每日約攝取3.2克的牛初乳，對於改善憂鬱症狀有所助益。同時，在健康族群的實驗中，單次攝取乳鐵蛋白就能調節壓力引發的自主神經反應，幫助身體和心理更快恢復平衡狀態。

補充富含乳鐵蛋白的牛初乳已被證實可幫助重度憂鬱患者減輕症狀、降低體內發炎反應。（示意圖／Pexels）

黃琇琴表示，乳鐵蛋白透過三大機制發揮其抗憂鬱作用，包括調節神經傳導物質、提升血清素、多巴胺等快樂激素的表現，以及平衡免疫系統、降低慢性發炎，為神經系統創造更好的修復環境，並優化腸道健康，藉由穩定腸-腦軸進一步影響大腦情緒調控。

科學家們已開始了解乳鐵蛋白如何透過神經傳導物質的調節、降低慢性發炎，以及平衡腸-腦軸，為情緒健康帶來正面影響。這些研究成果為乳鐵蛋白作為新一代科學化情緒營養補充提供了有力支持。

