乳鐵蛋白代謝效果最佳！研究證實：可減少體脂達48%

生物細胞分子生物學專家黃琇琴博士最新研究顯示，在三種常見乳蛋白成分中，乳鐵蛋白展現出最強代謝效果，能有效維持或部分提升基礎代謝率，即使在食物限制情況下也能促進熱量消耗，減少脂肪積累。

研究團隊以高脂飲食誘導肥胖的大鼠為實驗對象，分別設立了五個飲食組別，包括控制組（正常蛋白）、乳清蛋白組、α-乳白蛋白組、乳鐵蛋白組，以及配對餵食組（同熱量、蛋白質來自乳清）。研究過程中，科學家們觀察了多項關鍵指標，如食物攝取量、餐次模式、能量消耗、呼吸商、體重變化、體脂比例、瘦體重，以及葡萄糖耐受試驗和胰島素敏感性等。

黃琇琴博士表示：「我們還分析了血中激素水平，包括胰島素、瘦體素、PYY、GIP、GLP-1和amylin等，同時檢測肝臟與肌肉的代謝基因表現，以及腸道菌相變化，以全面評估不同蛋白質成分對代謝的影響。」

研究結果顯示，乳清蛋白能短暫抑制食慾、減少進食量，在改善葡萄糖耐受初期效果不錯，並能降低肝脂肪堆積，但對體重與體脂減少的效果有限。

α-乳白蛋白則表現更佳，其抑制食慾的時間比乳清更長，能有效降低體脂、提高瘦體比率，並明顯改善葡萄糖耐受與胰島素敏感性。此外，α-乳白蛋白還能提升飽足荷爾蒙PYY，降低肝脂肪，促進脂肪氧化。

在三種蛋白質中，乳鐵蛋白的代謝效果最為顯著。研究發現，乳鐵蛋白能抑制食慾時間最持久，減重效果最明顯，可減少體脂24%至48%，且部分減脂效果與熱量攝取無關。此外，乳鐵蛋白還能降低空腹血糖、胰島素和瘦體素水平，誘導肌肉熱生基因表現，從而增加能量消耗。

「乳鐵蛋白還能調控腸道菌相，這可能與其改善代謝的機制有關，」黃琇琴博士解釋道。「對於想要減重、減脂、改善代謝和血糖的人來說，乳鐵蛋白的效果最強；而想提升瘦體比例、改善葡萄糖控制的人，α-乳白蛋白也是很好的選擇；至於乳清蛋白，則適合作為控制食量和初期血糖調控的入門選擇。」

