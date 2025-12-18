乳鐵蛋白助攻肌肉健康？ 動物實驗顯示具修復潛力

維持肌肉健康最有效的方式是保持規律運動和均衡營養，專家指出，近年來科學界開始注意到乳鐵蛋白在肌肉健康方面的潛在角色。營養學者提醒，目前乳鐵蛋白與肌肉健康的關聯性仍在研究階段，尚不足以得出確切結論。

肌肉量與力量不足的情況不只發生在高齡族群，中壯年族群若缺乏運動、飲食不均衡,也可能出現相同問題。(圖/123RF)

肌肉量與力量不足的情況不只發生在高齡族群，中壯年族群若缺乏運動、飲食不均衡,也可能出現相同問題。不少人隨著年紀漸長會發現自己越來越沒力氣，提不起重物或扭開瓶蓋時感覺吃力。造成肌肉流失或力量下降的原因包括年齡、神經與荷爾蒙變化、慢性發炎，甚至腸道環境失衡都有可能影響，足夠的蛋白質攝取是維持肌肉的關鍵。

乳鐵蛋白是一種天然存在於乳汁中的蛋白質，常見於嬰幼兒營養研究，現在也被探討是否能幫助成人維持肌肉功能。部分動物實驗顯示，乳鐵蛋白與肌肉修復有關，例如刺激肌肉中的衛星細胞，幫助肌肉在受損或老化後可能進行修補。衛星膠質細胞是覆蓋在感覺神經元、交感神經、副交感神經中樞表面的膠質細胞，是協助肌肉修復的重要角色。不過,這些發現仍屬於基礎研究，在人體的驗證仍有限。

有些研究在搭配其他營養素時，觀察到動物模型的肌肉質量與力量有所提升，例如肌酸或輔酶Q10。肌酸是一種透過肝臟、腎臟和胰臟合成的含氮有機酸，可協助細胞快速再生三磷酸腺苷ATP的循環利用，進而為肌肉和神經細胞提供能量。輔酶Q10又稱泛醌，存在人體細胞內的天然抗氧化物質與輔酶，參與細胞能量生成和電子傳遞鏈，幫助產生能量，支持心臟、肝臟等高耗能器官功能，並具有抗氧化作用。然而，放到人體研究時，結果就沒有完全一致，顯示目前仍需要更多大規模試驗來確認。乳鐵蛋白也可能透過影響能量代謝，讓肌肉更有效率地運作。

動物實驗顯示，乳鐵蛋白具有肌肉修復的潛力。（圖／Photo AC）

所謂的「腸肌軸」是另一個針對乳鐵蛋白與肌肉、肌力相關的有趣研究方向。隨著年齡增長,腸道菌叢的多樣性可能下降，有益菌減少，這樣的變化可能間接影響肌肉功能。換句話說，腸道健康不僅影響消化吸收，還可能和肌肉狀態有關。乳鐵蛋白在維持腸道菌叢平衡上已有不少研究，因此被認為有助於支持整體健康，還可能與肌肉狀態相關。

專家建議，若想維持肌肉健康應該先從改變生活方式做起，「多動、吃好、顧腸」。規律進行重量訓練或阻力運動是維持肌肉最有效的方法，飲食方面要有相應營養素的支援，確保每天攝取足夠蛋白質，來源包括魚、肉、蛋、豆製品及乳製品。當然也要符合均衡飲食的標準，並補充益生菌或發酵乳製品，有助於維持腸道菌叢平衡。

乳鐵蛋白可作為營養補充的選項之一，特別是中高齡族群，均衡飲食和運動搭配，或許能在未來研究中展現更多潛力。隨著科學證據的累積，乳鐵蛋白有機會成為維持肌肉健康的重要助力。

