乳鐵蛋白升級！美國保健品牌以精密發酵重塑更年期營養補充劑

Desert Harvest近期推出一款專為更年期女性設計的膠囊補充劑，宣稱可協助緩解熱潮紅、補鐵、維護免疫與骨骼健康。（圖片來源：green queen）

撰文＝編輯部

美國保健品牌Desert Harvest結合其在蘆薈領域的專業，與生物科技新創Helaina開發的Effera蛋白，共同打造支援更年期前後女性健康的膠囊補充劑。

Desert Harvest以高純度蘆薈產品聞名，長期聚焦女性泌尿與更年期保健；Helaina則以精密發酵技術（precision fermentation）重建人體天然蛋白為核心，開發出人體同構乳鐵蛋白（human-identical lactoferrin）Effera。

這款新配方結合雙方專長，不含動物副產品與乳製成分，旨在支援女性在過渡期所面臨的多重健康挑戰，包括荷爾蒙波動、陰道乾燥、免疫壓力、骨骼流失、促進鐵吸收與腸道健康。

蘆薈與乳鐵蛋白結合 鎖定更年期多重症狀

Desert Harvest在產品描述中提到，該膠囊將300毫克Effera與少量蘆薈結合，以提升消化性與溫和性。設計目的是針對更年期常見症狀，如熱潮紅、陰道乾燥、骨質流失、疲勞與免疫壓力。產品聲稱能透過作用於雌激素受體、促進骨質生成、抗炎反應、改善鐵吸收並促進益菌生態（腸道與陰道）等多重機制發揮效果。

更年期的健康壓力與乳鐵蛋白的潛在角色

更年期女性常見的症狀如熱潮紅，是血管自律調控失衡的表現，約有80%的女性在此階段會經歷。熱潮紅被認為與雌激素下降及體內鐵代謝失衡相關，進而影響睡眠、骨質、心血管與整體福祉。

Desert Harvest指出，乳鐵蛋白可在體內支援鐵平衡、強化免疫、促進能量代謝，並對骨骼與腸道健康提供支持。透過與蘆薈的協同作用，該產品旨在提供一個更全面的營養補充方案，以緩解更年期過渡階段所造成的多重壓力。

精密發酵技術與安全性

Effera採用微生物發酵技術生產，使用的酵母菌株為Komagataella phaffii，過程類似啤酒釀造。該技術能將蛋白質自發酵液中過濾分離萃取，避免使用任何動物原料。據報導，Helaina的Effera生產線每次生產批次可產出超過1,000萬份有效劑量的蛋白質原料，具備工業化規模。

在安全性方面，2024年一項隨機、雙盲、對照的人體安全研究顯示，即使長期攝取高劑量Effera，受試者體內亦未產生抗體反應，顯示該蛋白被視為「自體蛋白」而非外來物質。這一特性與牛源乳鐵蛋白（bovine lactoferrin）形成鮮明對比，後者在部分情況下可能引發免疫反應。

市場應用與競爭格局

Desert Harvest認為，Effera不僅可應用於膠囊與補充劑市場，亦具潛力拓展至功能性食品與飲品領域，涵蓋婦女健康、活力營養、健康老化及嬰幼兒配方乳粉等多元應用場景。

Helaina是Effera技術的開發與供應企業，截至目前已募得超過8,300萬美元（USD 83 million）資金，以支持其蛋白質平台的擴展。Effera已獲准可用於食品與補充劑配方，並已被應用於多款產品中，包括針對「週期同步（cycle-syncing）」概念的女性蛋白粉品牌Levelle Nutrition。

在競爭方面，All G、Eden Brew、PFx Biotech、Daisy Lab、De Novo Foodlabs及Eclipse Ingredients等公司皆正開發重組型乳鐵蛋白（涵蓋人源與牛源版本），反映出新一代發酵乳鐵蛋白正形成全球技術競賽。

審稿編輯：林玉婷

