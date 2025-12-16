乳鐵蛋白成兒童腸胃救星！專家：具抗病毒調節免疫功效
兒童腹瀉嘔吐時補充乳鐵蛋白是否有幫助？對此，黃琇琴博士表示，乳鐵蛋白是天然存在於母乳中的免疫蛋白，具有抗菌、抗病毒、促進腸道健康與調節免疫的功能。
細胞分子生物學家黃琇琴博士引用兩項臨床研究說明乳鐵蛋白對腹瀉的效果。第一項由Zavaleta等人於2007年在秘魯進行的研究，針對140位5至33個月大的急性腹瀉兒童，在口服補液中加入乳鐵蛋白1g/L及溶菌酶0.2g/L，結果顯示腹瀉天數從5.2天縮短至3.7天，恢復正常糞便的速度明顯加快。
第二項研究由Egashira等人於2007年在日本執行，讓234名幼童預防性補充乳鐵蛋白100mg/日，連續12週後發現，腹瀉與嘔吐的頻率與天數皆顯著減少。
黃琇琴進一步說明乳鐵蛋白的作用機制，包括調控局部與系統性免疫反應、減少腸道發炎與復發，同時促進雙歧桿菌等益生菌生長，維持腸道菌叢平衡。此外，乳鐵蛋白能促進腸道上皮細胞再生、維持緊密連結、減少腸漏，並可阻止輪狀病毒等病毒附著並穿透腸黏膜細胞。
黃琇琴提到，乳鐵蛋白具有抗菌特性，能奪取細菌生長所需的鐵離子，抑制大腸桿菌、沙門氏菌等病原菌。研究顯示乳鐵蛋白具有良好耐受性，無嚴重副作用，但若有牛奶過敏體質，建議選擇來源純淨或經醫師評估的產品。
