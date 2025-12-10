乳鐵蛋白新研究！不只提升免疫力 更是骨質疏鬆防治關鍵
全球骨質疏鬆症盛行率約18.3%，女性高達23.1%，男性為11.7%，而乳鐵蛋白不僅能提升免疫力、調節過敏體質和保護腸道，更是骨骼健康的重要調節者，被視為未來預防骨質疏鬆與促進骨骼修復的關鍵分子。
細胞分子生物學專家黃琇琴指出，骨代謝異常是導致骨質疏鬆的重要原因之一，通常是破骨細胞活性大於成骨細胞所致。近年研究顯示，乳鐵蛋白在骨代謝調節中扮演重要角色，其作用可分為「直擊目標細胞」與「協同多個系統」兩大類。
在直接作用方面，乳鐵蛋白能促進成骨細胞生長，提高成骨細胞中維生素D受體表達，增強維生素D訊號，改善成骨細胞功能，提升骨密度。它還能活化多條細胞訊號路徑，如IGF-1、ERK、TGF-β，使成骨細胞生長加速、延長壽命、增強分化能力，甚至減少老化速度。
「乳鐵蛋白還能有效抑制破骨細胞的活性，減少骨質流失，」黃琇琴表示，「它透過抑制NF-κB與RANKL訊號、降低促發炎激素及減少氧化壓力，有效減少破骨細胞生成，幫助保持骨質密度。」
除了直接作用於骨骼細胞，乳鐵蛋白還能從多方面間接支持骨骼健康。研究顯示，它能強化肌肉，刺激肌肉衛星細胞再生，促進肌肉分泌對骨骼友善的激素Irisin，形成肌肉與骨骼互相扶持的良性循環。
在能量代謝方面，乳鐵蛋白能改善血糖穩定、提升胰島素敏感性、增加GLP-1，使胰島素更有效。黃琇琴解釋：「胰島素能幫助成骨細胞吸收葡萄糖、增加活性，血糖越穩、代謝越佳，骨質越容易維持。」
乳鐵蛋白對腸道菌相的改善也間接保護骨骼。它能提升雙歧桿菌、乳酸菌並降低有害菌，進而降低破骨訊號、提升成骨相關基因、減少負面影響骨量的血清素。此外，乳鐵蛋白會與鈣、磷形成可溶性複合物，使礦物質更容易被骨骼吸收利用。
臨床應用方面，科學家正在研究「乳鐵蛋白衍生胜肽」，這種更小、更易吸收的物質能促進骨癒合、抗發炎、保護軟骨及抑制破骨。臨床試驗發現，富含核糖核酸酶的乳鐵蛋白補充劑可使絕經後婦女的骨代謝標誌物朝有利方向改變，骨吸收指標降低而骨形成指標增加。
「乳鐵蛋白水凝膠緩釋系統」是另一研究方向，可植入骨缺損部位，長時間釋放乳鐵蛋白促進骨骼修復。黃琇琴認為，這項技術未來可能應用於骨折癒合、骨缺損修補及牙科植體周邊骨再生。
綜合研究顯示，乳鐵蛋白透過增加骨形成與抑制骨吸收的雙重作用，在預防骨質疏鬆、保護關節及促進骨折癒合方面具有重要潛力，尤其結合維生素D使用，更能有效維護骨骼及牙齒健康。
