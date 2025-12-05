「乳鐵蛋白胜肽」活化黑色素細胞 頭髮由白轉黑！

頭皮老化導致白髮問題，除了遺傳因素外，還與生活習慣息息相關。細胞分子生物學家黃琇琴博士指出，造成頭皮提前老化的原因可分為內在與外在兩大類。「內在因素主要來自遺傳基因，而外在因素則包含營養攝取是否均衡、睡眠品質、洗頭後的吹風整燙，甚至空氣污染等環境問題，都可能使頭皮加速老化。」

為遮掩白髮，染髮成為最普遍的解決方式，然而長期接觸化學染劑可能帶來健康風險。台北長庚醫院皮膚科醫師楊慶升曾表示：「染劑濃度與強烈度不同，可能導致『刺激』與『過敏』兩種副作用。『刺激』反應通常在接觸染劑早期就會出現，而『過敏』症狀則需反覆經歷幾次後才會顯現。」楊醫師進一步解釋，無論是刺激或過敏發生在頭皮上，最終都會造成皮膚發炎損傷，嚴重者甚至可能出現掉髮現象。

所幸台灣生技產業技術日新月異，乳鐵蛋白可研發出黑諾基胜肽專利，為白髮問題提供創新解方。黃琇琴博士強調，經實驗證實，專利研發的乳鐵蛋白胜肽（如黑諾基）能提高酪胺酸的量與活性，進而活化黑色素細胞，幫助恢復頭髮的自然髮色，為有白髮困擾的民眾提供毛髮激黑抗白的全新選擇。

