乳霜怎麼用最有感？5款韓國平價乳霜推薦＋高效用法，不黏好吸收

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【文／Beauty美人圈．Janine】

好用的乳霜其實不只專櫃！近年在 Olive Young 必買清單中，越來越多開架乳霜靠著穩定膚況、溫和成分與高 CP 值累積高評價，從敏感肌修護、換季保濕，到清爽不黏膩的日常保養選擇通通有。這篇整理在韓國藥妝通路與 Olive Young 長期熱賣的平價保養乳霜推薦，不論是乾肌、油肌、敏感肌，都能快速找到適合自己的那一罐～

保濕霜、乳霜這樣用！保養效果翻倍

除了基本的用在保養最後一步，保濕霜、乳霜還有這些進階用法，像是搭配按摩、水乳濕敷等，讓保養效果最大化！

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● 保濕霜、乳霜用法1：臉部按摩更好吸收

覺得擦乳霜沒什麼感覺，其實可能是吸收不到位。上保濕霜、乳霜時，搭配輕柔的臉部按摩手法，能幫助保養成分更均勻吸收，也能讓肌膚狀態更穩定、保濕度更有感。

● 保濕霜、乳霜用法2：提升粉底保濕度

秋冬底妝乾裂卡粉？可以在粉底中加入少量乳霜或保濕霜混合（避開凝膠型保濕霜，避免搓泥），上妝後更潤澤服貼，輕鬆打造韓妞感奶油肌！

● 保濕霜、乳霜用法3：水乳濕敷法

想快速補水，可以試試韓妞秋冬常用的「水乳濕敷法」：先用化妝水濕敷，再在化妝棉上塗一層乳霜，敷約10分鐘後反面再敷乳霜面約5分鐘，輕輕按摩吸收，短時間就能急救乾燥肌。

● 保濕霜、乳霜用法4：厚敷當作急救面膜

乳霜不只能日常保養，乾燥、上妝不服貼時，也可以厚敷當作急救面膜。用量約平常的兩倍，敷5～10分鐘後洗掉或用化妝水擦拭，肌膚會立刻變得柔嫩又保濕。

厚敷當作急救面膜_圖片來源：IG@needly_official、celimax.korea

2026韓國平價乳霜推薦：AESTURA 每日保濕柔護屏障修護霜 365保濕霜

韓國醫美保養品牌AESTURA，結合醫學專業，專注於敏感肌膚修護。這款每日修護霜以高濃度神經醯胺為核心成分，幫助維持肌膚屏障健康，提升肌膚防護力。配方同時添加多重保濕成分，能深層滋養乾燥或脆弱肌膚，改善乾荒與不適感。乳霜質地柔潤、延展性佳，推開後迅速被肌膚吸收，不油膩也不黏膩，適合每日使用，推薦當作敏感肌或換季時期的日常修護保養，尤其適合醫美前後、術後肌膚適用。

韓國醫美保養品牌AESTURA，結合醫學專業，專注於敏感肌膚修護_圖片來源：AESTURA

AESTURA 每日保濕柔護屏障修護霜，80ml / NT$1,100

2026韓國平價乳霜推薦：Physiogel 潔美淨 層脂質保濕乳霜

在韓國秋冬幾乎年年缺貨的 Physiogel，被不少敏感肌稱為「安心型保濕乳霜」。配方走極簡路線，不添加香精、色素與多餘刺激成分，質地溫和卻有存在感，擦起來能感覺到肌膚被完整包覆。保濕同時幫助強化屏障，對於容易乾裂、換季不穩或醫美術後膚況特別友善，是那種不追求華麗，但天天用也不會出錯的實用型乳霜。

在韓國秋冬幾乎年年缺貨的_Physiogel，被不少敏感肌稱為「安心型保濕乳霜」_圖片來源：Physiogel_潔美淨

Physiogel 潔美淨 層脂質保濕乳霜，75ml / NT$600

2026韓國平價乳霜推薦：Arencia 聖牛膝草柔嫩乳霜

韓國小眾純素品牌Arencia，近期靠著年糕潔面乳、牛膝草凝膠精華紅出圈！從潔面一路紅到保養，這款牛膝草乳霜主打植物系滋養與長效保濕。質地細緻柔潤，上臉後有包覆感但不悶，適合想加強保濕、又希望膚況看起來更細緻有光澤的人。整體走的是溫和養膚路線，不追求立刻刺激感，而是讓肌膚慢慢變得穩定柔嫩。

韓國小眾純素品牌Arencia，近期靠著年糕潔面乳、牛膝草凝膠精華紅出圈_圖片來源：Arencia

Arencia 聖牛膝草柔嫩乳霜，30g / NT$1,850

2026韓國平價乳霜推薦：ILLIYOON 一理潤 集中修護霜

韓國熱銷一級舒敏保濕品牌「ILLIYOON一理潤」換季必備！尤其換季常見皮膚紅癢、乾燥脫屑、龜裂粗糙等肌膚困擾，這款集中修護霜韓神經醯胺，能緊密連接且維持角質層脂質完整性，防止水分、玻尿酸、膠原蛋白等流失，是穩定敏弱膚況的首選。另外秋冬常見的紅敏、乾癢問題還可以選擇另一款MD舒緩紅癢護理霜，針對易敏、紅腫搔癢再加強舒緩效果。

韓國熱銷一級舒敏保濕品牌「ILLIYOON一理潤」換季必備_圖片來源：ILLIYOON_一理潤

ILLIYOON 一理潤 神經醯胺舒敏集中修護霜，200ml / NT$800

2026韓國平價乳霜推薦：MEDITHERAPY 白玉冰晶番茄乳霜

MEDITHERAPY 是近年很受關注的醫美級開架品牌，這款白玉乳霜結合乳霜與凝乳雙質地設計，可依膚質調整潤澤度。配方加入谷胱甘肽與白番茄萃取，主打保濕同時讓膚色看起來更透亮均勻，適合在膚況暗沉、乾燥時使用，屬於邊保濕、邊整理膚況的日常型亮膚乳霜。

MEDITHERAPY_是近年很受關注的醫美級開架品牌_圖片來源：MEDITHERAPY

MEDITHERAPY 白玉冰晶番茄乳霜，50ml / NT$969

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