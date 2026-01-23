乳頭反覆破皮！她多次檢查都正常 醫聽1細節秒警覺：罕見乳癌

放射科醫師林文瓊近日在臉書分享一起臨床經驗，提醒民眾留意「非典型乳癌症狀」，尤其是長期無法癒合的乳頭潰瘍，即使影像檢查正常，也可能暗藏風險。圖／翻攝自pexels

放射科醫師林文瓊近日在臉書分享一起臨床經驗，提醒民眾留意「非典型乳癌症狀」，尤其是長期無法癒合的乳頭潰瘍，即使影像檢查正常，也可能暗藏風險，「這類少見的惡性腫瘤本身並沒有邊緣，而是以癌細胞浸潤在正常的皮膚組織之間，和正常的組織之間沒有界線。因此無法利用乳房影像檢查偵測到腫瘤的存在」。

林文瓊指出，一名朱姓女子日前因乳頭反覆破皮、數月未癒合而前往門診就醫。朱小姐表示，自己曾接受社區乳房攝影檢查，結果顯示正常，但乳頭皮膚破皮的狀況始終反覆出現，讓她相當不安。林醫師在門診中進一步以超音波仔細檢查乳頭及周邊組織，影像同樣未發現明顯異常，肉眼觀察也僅見芝麻大小的破口，看似即將癒合。

然而朱小姐補充，每當月經來臨，傷口就會再次裂開，這樣的情況已持續好幾個月。這段描述讓林文瓊「內心警鈴大作」，她回憶門診中常提醒病患：「若是乳房皮膚有不會好的破皮潰瘍，就一定要進一步檢查。」

由於乳房攝影與超音波皆未顯示異常，若要進一步檢查，僅能進行乳頭皮膚切片。考量皮膚病變仍需皮膚科專業評估，林醫師立即將朱小姐轉介至皮膚科門診。沒想到不到一週，皮膚科醫師即回電告知，切片結果為Paget’s disease（乳房外柏哲氏症），需轉由外科進行後續治療。

林文瓊表示，Paget’s disease是一種少見的乳癌型態，癌細胞會侵犯乳頭皮膚，臨床症狀與慢性濕疹或皮膚炎極為相似，因此相當容易被忽略，「這類少見的惡性腫瘤本身並沒有邊緣，而是以癌細胞浸潤在正常的皮膚組織之間，和正常的組織之間沒有界線。因此無法利用乳房影像檢查偵測到腫瘤的存在」。得知診斷結果後，她坦言「頭皮發麻」，也慶幸自己有仔細傾聽病患的症狀描述並即時轉介，才沒有延誤診斷。

林文瓊進一步指出，近年臨床上不僅乳房病變案例增加，年輕型乳癌、快速生長型乳癌以及症狀非典型的乳癌也明顯變多，使乳房診斷過程「如履薄冰」。因此門診處置策略已逐漸轉為「優先排除乳房病變的可能性，再針對症狀治療」，以降低誤判風險。

林文瓊也提醒，除了定期接受乳房篩檢，民眾在追蹤期間若出現新的異常乳房症狀，如新出現的硬塊、不正常的乳頭分泌物，或乳房、乳頭有久不癒合的破皮潰瘍或凹陷，都應立即由乳房專科醫師進一步評估，才能真正防範乳房病變帶來的威脅。



