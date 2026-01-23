「乳頭反覆破皮」所有檢查皆正常 月經來就裂開！醫一聽終於揪出癌

一名女子因乳頭傷口反覆破皮、數月未癒而求診，雖然乳房攝影與超音波檢查結果皆顯示無異常，且傷口僅約芝麻大小，但患者隨口說出的一句話，讓醫師警覺轉診切片，最終確診為罕見乳癌「柏哲氏病」。

一名女子因乳頭傷口反覆破皮、數月未癒而求診，雖然乳房攝影與超音波檢查結果皆顯示無異常。 （示意圖／Pexels）

羅浮婦女診所放射科醫師林文瓊分享這起驚險個案，該名女子當時為了反覆不癒的乳頭傷口感到萬分困擾，雖然在社區安排的乳房攝影檢查正常，但破皮情形仍令她擔憂。林文瓊回憶，當時特地用超音波仔細掃描，卻同樣發現超音波看起來沒有異常，且患者乳頭上的傷口僅約芝麻大小，甚至看起來快要癒合了。

正當看似無礙時，女子苦惱地吐露關鍵警訊，她表示這個乳頭的傷口快要好的時候，月經一來就整個裂開來，而且狀況已經反覆好幾個月了。這句話讓林文瓊瞬間警覺，儘管影像檢查皆無異狀，但不會好的破皮潰瘍就是必須進一步檢查的徵兆。

為了不放過任何死角，林文瓊隨即將女子轉介至皮膚科進行皮膚切片。不到一週就接到電話，皮膚科醫師沉重地告知，女患者乳頭切片的結果是柏哲氏病，接下來要請外科治療了。林文瓊坦言，聽到診斷結果時真的是頭皮發麻，好在當時有仔細聽取患者的症狀描述並果斷轉診，才能及時揪出這類罕見癌症。

林文瓊解釋，柏哲氏病是一種乳癌細胞侵犯乳頭皮膚的少見乳癌，最困難的地方在於其症狀與慢性皮膚發炎極難區別，常成為診斷陷阱。提及為何超音波、乳房攝影都照不出病灶，林文瓊補充，主要是這類少見的惡性腫瘤本身沒有邊緣，而是以癌細胞浸潤在正常的皮膚組織之間，彼此沒有界線，因此無法利用乳房影像檢查偵測腫瘤的存在。

柏哲氏病是一種乳癌的特殊表現，癌細胞沿著乳腺管道向上延伸，浸潤至皮膚上皮層而造成的特殊症狀，臨床上並不常見。（示意圖／Pexels）

林文瓊感嘆，進行乳房診斷真是如履薄冰，臨床上非典型症狀的乳癌明顯變多。她強烈呼籲，除了定期乳房篩檢，若在追蹤期間出現摸到新的乳房硬塊、不正常的乳頭分泌物、乳房有不會好的破皮潰瘍或者乳頭凹陷等異常症狀，務必立即尋求專科醫師評估。林文瓊提醒，乳房病變進展快速，若沒能及時排除病變可能性，恐面臨延誤診斷的風險，女性朋友千萬不可掉以輕心。

根據豐原醫院官網衛教資料指出，柏哲氏病是一種乳癌的特殊表現，癌細胞沿著乳腺管道向上延伸，浸潤至皮膚上皮層而造成的特殊症狀，臨床上並不常見。事實上，柏哲氏病是可以早期診斷的疾病，因為其表現部位肉眼可見，或因症狀像濕疹而諱疾忌醫。診斷方面，皮膚切片檢查是最有力的工具，而治療方式包括乳房切除術及腋下淋巴腺清除術來治療，與一般乳癌相同。

