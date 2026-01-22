乳頭反覆破皮「月經來就裂開」！她檢查都正常 醫切片見結果：頭皮發麻

女子乳頭破皮難癒合，最後診斷出乳癌。（示意圖／Pexels）

一名女子因乳頭長期反覆破皮、傷口數月未癒而求診，即便接受乳房攝影與超音波檢查皆顯示無異常，且傷口僅芝麻大小，仍讓她深感困擾。直至她無意間提到月經期間乳頭傷口會再度裂開的情況，引起醫師警覺，進一步轉診切片檢查後，驚見為罕見乳癌「柏哲氏病」（Paget’s disease），所幸及早確診未延誤治療。

該起個案由羅浮婦女診所放射科醫師林文瓊於個人社群平台分享。她指出，女子最初因乳頭反覆破皮前來就診，儘管社區乳房攝影與現場超音波皆未發現異常，但患者描述：「每次月經來時，乳頭傷口就會再次裂開」，引發她警鈴大作，決定轉介皮膚科做切片檢查。

不到一週，皮膚科醫師回電確認切片結果為「柏哲氏病」，林文瓊回憶當下聽聞診斷時直言「頭皮發麻」，並慶幸當時未忽略看似輕微卻反覆不癒的症狀。

林文瓊進一步說明，柏哲氏病是一種乳癌細胞侵犯乳頭皮膚的罕見表現，與慢性濕疹或皮膚炎極為相似，診斷困難度高。此類惡性腫瘤常呈現無邊緣的浸潤性，導致影像檢查如乳房攝影或超音波難以偵測病灶位置。

她強調：「乳房診斷真的是如履薄冰」，臨床上非典型症狀的乳癌病例越來越常見，因此除了定期乳房檢查外，若出現以下三項異常症狀，應盡速就醫評估：

摸到新的乳房硬塊 不正常的乳頭分泌物 乳房有不會好的破皮潰瘍，或者乳頭凹陷

林文瓊提醒，乳房病變可能進展迅速，一旦延誤恐影響預後，女性不可掉以輕心。

根據豐原醫院衛教資訊，柏哲氏病是乳癌的一種特殊型態，病灶沿乳腺管延伸至乳頭皮膚表層。其初期症狀常類似濕疹，易遭忽視。診斷以皮膚切片為主，治療方式與一般乳癌相同，通常需進行乳房切除及腋下淋巴結清除手術。

