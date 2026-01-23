「乳頭月經來就裂開」檢查都正常卻藏癌！破皮成關鍵線索 醫驚：傷口僅芝麻大小...

女子因乳頭反覆破皮求診，影像檢查正常，經皮膚切片後確診罕見乳癌派杰氏病，醫師提醒乳頭皮膚異常不可輕忽。（示意圖，非當事人／pexels）

一名女性因乳頭反覆破皮、傷口長時間未癒合而就醫，儘管先前接受乳房攝影檢查與門診超音波檢查，結果皆顯示無明顯異常，傷口肉眼看來也僅如芝麻大小，但她描述的一項反覆出現的狀況，引起醫師高度警覺，進一步轉介切片檢查後，竟確診為少見的乳癌類型。

放射科醫師林文瓊在臉書分享，該名女子初診時主要困擾在於乳頭傷口反覆出現，雖然多次檢查未見異常，但症狀始終未完全改善。

乳頭破皮反覆發作是警訊嗎？ 一句話讓醫師警鈴大作

林文瓊指出，關鍵在於患者提到，乳頭傷口每逢月經來潮前後就會再度裂開，且這樣的狀況已持續數個月。這樣的描述，讓她聯想到門診中反覆提醒的警訊之一「無法癒合的乳房皮膚病變」。

廣告 廣告

儘管當下超音波與乳房影像檢查未發現腫塊或結構異常，但考量傷口位置在乳頭，且反覆發作，她仍建議進一步轉介皮膚科進行皮膚切片檢查，以釐清是否為非典型病變。

派杰氏病是什麼？ 為何容易被誤認為濕疹

切片結果顯示，該名患者罹患的是「派杰氏病（Paget’s disease）」，這是一種乳癌細胞侵犯乳頭表皮的少見乳癌型態。由於臨床表現常與慢性濕疹、皮膚炎相似，包括脫皮、紅疹、滲液或反覆結痂，因此在影像檢查正常的情況下，容易延誤診斷。

林文瓊坦言，接獲確診結果時感到相當震驚，也慶幸當下有即時轉診，讓患者能及早接受後續外科治療。

乳房檢查正常就沒事？ 醫師提醒留意這些非典型症狀

根據醫師臨床經驗，近年乳房病變型態日益多元，包含年輕型乳癌、生長快速的腫瘤，以及症狀不典型的乳癌案例皆有增加趨勢。部分患者即使定期追蹤影像檢查，仍可能在短時間內出現新症狀。

醫師提醒，除了定期接受乳房篩檢外，若在追蹤期間出現以下情況，應盡快由乳房專科醫師進一步評估：

新出現的乳房硬塊 異常的乳頭分泌物 乳頭或乳房皮膚出現久未癒合的破皮、潰瘍或凹陷

若未能及時排除乳房病變的可能性，恐增加延誤診斷的風險。

自我檢查別只摸硬塊 乳頭皮膚也要留意

醫療單位衛教資料指出，派杰氏病雖屬少見，但因病灶位置肉眼可見，理論上可早期發現，關鍵在於是否提高警覺。專家建議，女性進行自我檢查時，除了觸摸乳房是否有硬塊，也應多留意乳頭與乳暈周圍皮膚的變化，若症狀反覆或久未改善，務必就醫評估。

更多鏡週刊報導

冬天為何有人穿短袖不怕冷？ 醫師揭「不怕冷不等於健康」真相：6族群很危險

「一句吃不下竟成最後對話...」入冬最強寒流來襲 奪命速度超乎想像！急診醫曝多起致命案例

「一根頭髮差點奪命」家長注意！4月大女嬰腳趾紅腫出血險截肢 醫點名「這族群」高風險