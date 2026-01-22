乳頭破皮「姨媽一來就裂開」竟是乳癌 醫示警3狀況立刻就醫

一名女子乳頭破皮，每當月經來的時候就會裂開，導致快好的傷口又復發，切片後竟是乳癌。（示意圖／資料照）

癌症難纏，尤其是早期症狀太輕容易讓人忽略。近日放射科醫師林文瓊就分享一個案例，一名女子乳頭破皮數個月仍沒好，甚至月經一來就會裂開，起先做了超音波檢查沒問題，切片檢查後竟是乳癌，讓她忍不住直呼頭皮發麻。

羅浮婦女診所放射科醫師林文瓊在臉書粉專分享這起罕見個案，表示這是非典型乳癌症狀。病人就醫時自述自己乳頭破皮已經好幾個月都沒好，對於反覆的乳頭傷口感到困擾，但在社區乳房攝影檢查結果正常，因此非常困擾。

林文瓊先用超音波仔細掃描了乳頭與周圍，並未看出異狀，仔細檢查傷口，又僅有芝麻般大小，看似已經快要痊癒。此時病人表示每次傷口快好的時候，月經一來就又會裂開，反覆持續了好幾個月。林文瓊聽到後內心警鈴大作，指出病患描述的狀況，就是自己衞教提到的「若是乳房皮膚有不會好的破皮潰瘍，就一定要進一步檢查。」

由於超音波一切正常，林文瓊建議對方進行切片檢查，並幫忙轉介給皮膚科。一周後切片結果出爐，是「Paget’s disease」，也就是癌細胞侵犯乳頭皮膚的罕見乳癌，這種非典型乳癌最困難的地方在於很難與慢性皮膚發炎區別。

林文瓊直言頭皮發麻，幸好有仔細聽清楚對方描述的症狀，才能揪出這麼罕見的乳癌。她也示警乳房病變追蹤期間若出現3個症狀「摸到新的乳房硬塊」、「不正常的乳頭分泌物」、「乳房有不會好的破皮潰瘍，或者乳頭凹陷」，務必立刻就醫坐進一步評估，否則會有延誤診斷的風險。

