乳頭「芝麻大傷口」竟是癌症！檢查全正常 醫一切片：頭皮發麻

記者蔣季容／台北報導

一名女子乳頭破皮好幾個月，皮膚切片後發現竟是罕見乳癌「柏哲氏病」。（示意圖／資料照）

一名女子乳頭破皮好幾個月，期間照了超音波及乳房攝影皆未發現異常，沒想到皮膚切片後發現竟是罕見乳癌「柏哲氏病」。醫師提醒，臨床上年輕型乳癌、快速生長的乳癌，以及非典型症狀的乳癌明顯變多，若是發現乳房有不會好的破皮潰瘍等症狀，建議儘速就醫。

放射科醫師林文瓊在臉書表示，一名患者到門診主訴自己乳頭破皮好幾個月沒好，傷口只有芝麻大小的破口，但每當快要癒合時，只要月經一來又會整個裂開，症狀已經持續好幾個月，期間照了超音波及乳房攝影也未發現異常。

林文瓊指出，她建議患者進行皮膚切片，並轉介給皮膚科醫師。不到一週後，就接到皮膚科醫師的電話，稱患者乳頭切片的結果是Paget’s disease（柏哲氏病），是一種乳癌細胞侵犯乳頭皮膚的少見乳癌，其困難診斷之處在於症狀和慢性皮膚發炎很難區別。

林文瓊說明，這類少見的惡性腫瘤，本身並沒有邊緣，而是以癌細胞浸潤在正常的皮膚組織之間，和正常的組織之間沒有界線，因此無法利用乳房影像檢查偵測到腫瘤的存在。

林文瓊說道，「通完電話之後，我真的是頭皮發麻！」好在她立刻將患者轉到皮膚科進一步評估，才能夠及時診斷出如此罕見的乳癌。

林文瓊表示，乳房病變日益增加，臨床上年輕型乳癌，快速生長的乳癌，以及非典型症狀的乳癌也明顯變多。她提醒，若是摸到新的乳房硬塊、有不正常的乳頭分泌物、乳房有不會好的破皮潰瘍，或者乳頭凹陷等症狀，建議馬上由乳房門診專科醫師做進一步的評估。

