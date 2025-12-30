乾兒子可以送曹西平了！治喪小組聲明曝光 Jeremy全權處理2件大事

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平驟逝，享壽66歲，治喪小組今對外發聲，表示經家屬代表三哥正式同意與委任，曹西平生前最親近的乾兒子Jeremy已被全權賦予處理後事事宜，將統籌喪禮安排與對外聯繫，三哥也將返台出席告別式，陪伴曹西平走完人生最後一程。

治喪小組指出，曹西平已於2025年12月29日在住處安詳辭世，消息來得突然，讓親友與演藝圈後輩都深感不捨。曹西平一生以真性情著稱，熱愛舞台，也長年提攜後進，即便在人生最後階段，仍保持一貫率直坦然的態度，生前最後一篇貼文中也寫下「一切交給老天爺的安排」。

針對外界關心的治喪安排，治喪小組說明，後續所有喪禮相關事務，已正式交由乾兒子Jeremy負責統籌，並作為唯一對外窗口。家屬代表三哥目前正全力配合相關流程，並將親自返台出席告別式，送曹西平最後一程。至於靈堂設置與告別式時間、地點，治喪小組表示仍在積極籌備中，待相關細節確認後，將統一對外公告，懇請各界耐心等候。

曹西平。（圖／翻攝自曹西平臉書）

治喪小組也誠摯呼籲，因事發突然，家屬仍處於哀痛之中，並需處理相關法律與治喪事宜，盼外界與媒體給予家屬必要的空間與尊重，避免過度揣測或前往打擾。最後治喪小組轉述，曹西平生前常說自己不在意形式，只珍惜真誠的關心，並感謝多年來一路支持他的朋友與粉絲，願他一路好走，從此不再有病痛與煩憂。

