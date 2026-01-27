乾兒子小俊哽咽送別曹西平 淚吐最後心聲：你可以放心了！

曹西平告別式上，乾兒子小俊致詞時情緒數度哽咽，字字真情流露。（圖／冬瓜行旅提供）

資深藝人曹西平上月29日於家中辭世，消息震撼演藝圈，今（27日）舉辦告別式，現場氣氛肅穆感人。綜藝天王吳宗憲、陳美鳳、小S、胡瓜等多位演藝圈好友皆送上花籃致意，送別這位個性鮮明、率真敢言的資深藝人。曹西平生前曾公開表示，將遺產全數留給乾兒子小俊（Jeremy）。小俊自去年12月30日現身板殯相驗後，便未再公開露面，這段時間低調承擔起告別式與相關事宜。今日在告別式上，小俊致詞時情緒數度哽咽，字字真情流露。

小俊表示，曹西平早已交代後事，希望一切「簡單一點、快一點」，甚至半開玩笑地說，若自己先走，小俊將得獨自面對一切與媒體，「老實說，那段時間我真的很慌，但也因為這樣，更想真心感謝每一位幫忙過的人，沒有你們，我真的撐不過來」。

他也轉述曹西平常說的一句話：「傷心歸傷心，生氣歸生氣，日子還是要過下去。」小俊說，這不只是四哥對別人說的話，更是他一輩子真正做到的事。談及與曹西平的相處點滴，小俊透露，四哥的愛都藏在生活細節裡，「只要他在家，一定會煮飯給我吃，最堅持的就是那顆一定要半熟的荷包蛋」，透露曹西平每天都會傳訊息關心他的生活起居，只要一時找不到人就會緊張，確定他平安才會放心。

不僅如此，曹西平對店裡年輕員工也視如己出，常自掏腰包煮飯、買食物，只希望大家能把工作場所當成家。小俊感性表示：「四哥教會我們的不是多厲害的道理，而是孝順、溫柔，還有善待身邊的每一個人。」小俊也提到，曹西平總想把最好的留給他，關心他要不要買車、裝潢，「但我不要那些，我只希望他可以再輕鬆一點、快樂一點。」他引用四哥常說的話：「人生不能決定長短，但可以決定厚度。」直言曹西平一生用盡全力燃燒，風雨很多，但活得非常精彩。

最後，小俊哽咽送別：「身為四哥的孩子我很光榮，身為孩子爸爸的你一定很驕傲。你可以放心了，傷心歸傷心，但日子我們會好好過下去。你在天上，不用再替我們操心了。」

曹西平今上午舉辦告別式，現場氣氛肅穆感人，綜藝天王吳宗憲、陳美鳳、小S、胡瓜等多位演藝圈好友皆送上花籃致意。（圖／侯世駿攝）

