乾兒子曝「曹西平睡夢中走的」！生前有1隱疾 懷疑是死因

資深藝人曹西平離世。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）





藝人曹西平29日住處離世，震驚演藝圈，他的乾兒子則透露，曹西平生前患有一隱疾，懷疑可能是猝逝原因。

新北市消防局三重分隊29日22時27分接獲通報趕往曹西平住處，確認為OHCA（到院前心肺功能停止）案件。救護人員初步觀察，曹西平遺體已出現明顯屍斑與屍僵狀況，研判死亡時間已久。三重警方隨即介入調查，初步排除有外力介入的可能，不過關於曹西平的詳細死因仍有待進一步釐清。

乾兒子透露曹西平生前有高血壓

根據《三立新聞》報導，乾兒子向警方表示，曹西平有趴睡在電腦桌的習慣，且他生前有高血壓但沒去就醫，懷疑是死因，乾兒子29日晚間從日本回到三重住處，進門後才發現曹西平倒在在電腦桌旁的地板，因此報案求助。

乾兒子昨（30）日透過曹西平的臉書發文表示「四哥是睡著走的，無病無痛」，曹西平生前和4兄弟鬧翻，長期沒聯絡，乾兒子原先曾求曹家人讓他全權處理後事，當天下午正式聲明中指出，經親屬代表「三哥」同意並正式委任西平大哥之後續喪禮事務，將全權由乾兒子負責統籌與對外聯繫。此外，三哥也將親自返台出席告別式，陪伴曹西平走完人生最後一段旅程。



