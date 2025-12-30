乾兒子返家驚曹西平倒地無心跳 晚年「沒血緣卻如家人」他成最後依靠

資深藝人曹西平驚傳於新北市三重區住所過世，享壽66歲。（翻攝自曹西平FB）

66歲資深藝人曹西平驚傳29日深夜10時許於家中驟然辭世。據了解，同住的乾兒子透露，昨（29日）深夜10時30分返回三重住家，一開房門就驚見曹西平已倒臥在地，且未有呼吸心跳，嚇得連忙報警。

曹西平34歲乾兒子這幾天出國，昨返家原打開房門想跟乾爸打招呼，卻沒想到驚見曹西平已經倒臥在地，且未有呼吸心跳。對此，警方到場後，確認曹西平已經明顯死亡，經通知曹西平二哥後，對方拒絕出面處理，後續嘗試聯繫曹的其他兄弟，但均未獲回應。

據了解，目前遺體暫時運往板橋殯儀館冰存，後續將待警方進一步刑事相驗，釐清死因。

事實上，曹西平晚年經常與乾兒子Jeremy同住，雖沒有血緣關係卻如同家人親密，曹西平也曾感性發言表示，「沒有血緣關係一樣可以疼愛！」並欣慰地說，孩子們願意與自己這位長輩生活在同一個屋簷下，讓他不再那麼害怕一個人的孤單，也曾多次分享一家人的生活照。

