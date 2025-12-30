乾兒子驚見曹西平猝逝！生前害怕獨居淚崩「怕發生事情」要他與女友同居
記者趙浩雲／台北報導
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚演藝圈。據了解曹西平是在住處由最親近的乾兒子Jeremy發現，兩人多年情同父子。他曾在2020年登上綜藝節目《11點熱炒店》，當時Jeremy特別錄製影片向曹西平深情告白，感性內容不僅讓曹西平當場紅了眼眶，也讓主持人沈玉琳、Melody在棚內聽得鼻酸。
Jeremy當時在影片中透露，自己與女友與曹西平同住多年，日常生活中受到對方無微不至的照顧，「下雨、天氣不好，他會拿錢給我女朋友，叫她不要冒險走路，去坐計程車比較安全。」他也提到，曹西平會記得家中每個人的飲食喜好，女友喜歡吃家常菜，就親自買菜下廚，替兩人準備便當，「誰不喜歡吃什麼，他就避開，喜歡的就多放一點，真的就像家人一樣。」
Jeremy更分享，因自己手碰到清潔劑容易脫皮，家中洗碗、洗衣、曬衣等家事幾乎全由曹西平一手包辦，「他不讓我碰，也不讓我幫忙，還常跟我說，多少能力就做多少事。」影片最後，Jeremy直言曹西平個性直率，難免得罪人，但那是他選擇的生活方式，也深情喊話：「曹大哥，我愛你，你也要加油。」
看完影片後，曹西平在節目上情緒潰堤，親口解釋當年為何會邀請Jeremy與女友一起同住。他坦言自己未婚、獨居多年，最害怕的不是孤單，而是意外發生時沒有人在身邊，「我很怕洗澡、跌倒，或突然怎麼樣，很多朋友都是一個人在家裡就走了。」因此才開口請兩人搬來一起生活，也早已把Jeremy視為親生兒子、把女友當成兒媳婦照顧。
曹西平當時也透露，那段時間經濟狀況並不寬裕，是Jeremy反過來安慰他，「他跟我說沒關係，等你再上電視再給我們錢。」這份無血緣卻願意相互扶持的情誼，讓他至今仍深受感動，「不是他謝謝我，是我應該謝謝他們。」
