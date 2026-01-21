乾兒小俊為曹西平辦「最後演唱會」 追思會將送「哨子」追憶

【緯來新聞網】資深藝人曹西平日前傳出過世噩耗，震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子小俊今（21日）於社群平台發文，首度詳述這段日子的心路歷程，並公開曹西平的追思活動資訊，表示活動當天現場也將發送曹西平最具代表性的紀念「哨子」，而小俊也坦言，面對四哥的離開至今仍覺不真實，總覺得他還在身邊叮嚀生活瑣事。

小俊在發文中提到，曹西平生前性格率真，且最怕麻煩他人，曾交代身後事要安安靜靜處理。然而，考量到曹西平一生對舞台的熱愛，以及他對「衣食父母」（指粉絲）的深厚情感，小俊最終決定遵照四哥「要璀璨到最後一刻」的座右銘，打破傳統喪禮的形式，改以「最後演唱會」的方式舉辦追思會。



為了符合曹西平生前喜愛熱鬧、漂亮的性格，小俊特別呼籲參與的親友與粉絲不必穿著過於嚴肅，歡迎大家打扮漂亮地前來參加。活動當天現場也將發送曹西平最具代表性的紀念「哨子」，希望在最後一刻用熱鬧的哨音，開心地送他回到天上與父母團聚。小俊也承諾，未來將帶著四哥留下的精神，繼續守護兩人共同經營的「Jeremy穿洞日常」。

乾兒子小俊將為曹西平舉辦最後的演唱會追思。（圖／翻攝自臉書）

「率真・謝幕」曹西平追思會（最後的安可）：

時間： 2026年1月27日（週二）上午 10:00 入場 10:30開始

地點： 臺北市立懷愛館・景明廳

特別說明： 現場將發送紀念哨子，送完為止。

