乾兒返家驚見曹西平猝逝倒臥房內 遺體運往新北殯儀館

曹西平被乾兒子發現倒臥房內已明顯死亡。（圖／翻攝自曹西平粉專）





藝人曹西平前天（28日）清晨才在臉書粉專上發文，沒想到，昨天（29日）深夜，吳姓乾兒子返家時，赫然發現曹西平倒臥在臥室內，已無生命跡象，緊急報警尋求協助，但經醫護人員檢視，發現已出現屍斑、屍僵，已明顯死亡，轄區警方也封鎖現場採證，排除外力介入，遺體目前已運往新北市立殯儀館，後續也將報請檢察官相驗釐清死因。

據悉，66歲藝人曹西平，平時與34歲吳姓乾兒子同住在新北市三重區，27日深夜發生大地震後，曹西平前天（28日）清晨5時許才在個人臉書粉專上發文，沒想到，隔天（29日）便傳出憾事。

吳姓乾兒子昨天（29日）深夜10時許，返回三重住處時，如常向曹西平問候時，卻發現無人回應，後來打開曹西平臥室房門，卻發現他已倒臥在房間地板上動也不動，更已失去呼吸心跳，連忙撥打119報案求救。

新北市消防局獲報到場時，發現曹西平已呈現屍僵，身上更有屍斑，已經明顯死亡，乾兒子也表示放棄急救，交由轄區三重警方處置。

警方封鎖現場進行採證，鑑識人員發現現場並無外力介入，也並無侵入跡象，曹西平身上也並無外傷，警方曾一度連絡上曹西平的哥哥告知此事，但後續電話卻再也聯絡不上，警方將持續致電聯繫親友到場，目前曹西平遺體也被送至新北市立殯儀館，報請檢察官相驗釐清確切死因。

