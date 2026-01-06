乾冰截肢詐保爆番外案！腹黑保險員身分起底 檢驚見「同學電土烤肉片」自燃54%

廖男說服張姓男大生雙腿放在乾冰內10小時詐保未遂還導致截肢，全案震驚社會。（翻攝畫面）

轟動全台的詐保案，26歲廖建富因說服高中同學，以乾冰凍壞雙腿，截肢詐保4126萬元，引發全台關注，如今檢警偵辦過程中，竟意外發現廖建富竟還有另起詐保案，手機竟存「人形火球」影片，涉與吳姓大學同學共謀以自焚方式自殘詐保。對此，台北地檢署依詐欺取財罪起訴廖男、吳男與母親。

就讀保險系說服高中同學詐保4126萬元？

據了解，26歲廖建富原就讀北部某大學保險系，2023年說服張姓高中同學密集投保傷害險、壽險，再以乾冰凍壞雙腿，截肢詐保4,126萬元，事後保險公司認為投保時間過近、傷勢可疑，進而報案。對此，檢警查扣廖建富錄下張姓同學腳泡乾冰的影片證據外，另外還發現1段疑似自焚影片，但因廖建富不願意交代來源，檢察官只好先將「乾冰詐保案」起訴。最終廖建富被判刑6年，已入監；至於張姓同學判刑2年、緩刑2年。

爆出番外案？人形火球自燃片竟也是詐保？

刑事局進而追查「自焚片」，才知道原來早在乾冰詐保案，廖建富在2022年7月間也涉嫌詐保得逞。據了解，廖建富事發當時帶犯案工具，前往吳姓大學同學的淡水租屋處，並讓吳男穿上浸泡過酒精的衣服，蹲在遇水易燃的電土上，再由吳男自己點火引燃，廖建富則在一旁錄影，並打119叫救護車把吳男送醫，再由從事保險業務工作的吳男母親申請理賠。

廣告 廣告

對此，檢方傳喚吳男到案說明，供稱因遭黑道迫害，想去霉運，就在新北市的租屋處進行過火儀式，事後又改口表示想測試電土烤肉效果，廖建富則瞎扯自己當時在房間，手機被吳男拿去架設錄影，最終依詐欺取財、幫助他人自傷致重傷等罪，起訴廖男及吳男、吳母等人

據了解，吳男頭頸部、胸腹、背部及四肢多處二至三度燒傷，燒傷面積達54%，經治療後仍有嚴重影響皮膚排汗功能。而受害的保險公司也大多以傷勢可疑等理由，拒絕理賠，其中富邦產險因拒賠604萬元，被吳男告上法院，一審判富邦產險要依約給付保險金，雙方仍在訴訟中。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

「1500無套」俗擱大碗！基隆鐵路街超頂辣妹賣淫遭逮 警察驗身當場也懵了

「高雄約會嗎」16歲少女憂私密照外流！赴約慘遭性侵 高官20萬交保昔過往遭起底

23歲女偶像「AI比基尼泳裝照」瘋傳 50歲漫畫家被抓包！炎上道歉了